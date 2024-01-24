新國會臉譜／「半個政治素人」邱若華 拚桃園建設
「半個政治素人」國民黨籍邱若華打敗無黨籍立委趙正宇，贏得桃園市第6選區立委，人生第一次參選就投入最大選區，邱若華靠深入基層扎根走出自己的路，她說，就像去年中秋節期間一天跑8、9個里和數不完的社區晚會，以後也會用這樣的拚勁和熱情為鄉親服務。
6選區包括八德、大溪、復興和中壢12里，行政區幅員最遼闊，6名候選人也是最多，無黨籍立委趙正宇拚三連霸，民眾黨李慕妍頂著主席柯文哲光環，邱若華接替弟弟上陣，面臨分票壓力，卻用7個月打敗大她22歲的對手、以5167票阻斷趙正宇連任之路。
邱若華過去沒有民代經驗，當選前在議長叔叔邱奕勝的中壢服務處任職秘書4年，熟稔選民服務，民進黨又連續3屆支持的無黨籍趙正宇，因此6選區被視為「議長邱奕勝和前市長鄭文燦的競爭」，雙方勢均力敵，但邱若華背後有基層實力堅強的叔叔，最後漂亮為藍營收復失土。
邱若華不諱言邱奕勝從政30年熟悉桃園建設需求，給她很多寶貴建議，自己也在服務選民時發現不少問題，像水、電及管線施工權責在中央，不合時宜的法規也須修正，尤其桃園是創稅大市，中央統籌分配稅卻是六都最後一名，全國排名也在末段班，很不公平，因此決定參選。
邱若華說，桃園的捷運、鐵路地下化等軌道建設，高速公路延伸、交流道新闢或改善等重大建設才剛起步，後續還要推動交通路網計畫，6選區都有這些大建設，加上族群多元，各行政區發展速度卻不一樣，爭取交通、社福、醫療資源等建設和經費都是她的使命。
「未來還是要抱持深入接觸基層的信念。」她說，擔任立委後會爭取進入交通委員會，全力解決地方上的問題，就像選前最忙碌的中秋節期間，每天里民活動和社區晚會跑透透，以後也會持續用這樣的拚勁和熱情為鄉親服務。
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