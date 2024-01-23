新國會將開議 郭正亮喊話「韓國瑜快做2事」：否則沒辦法跟柯建銘打
立法院新會期將於2月1日開始，這次立委113席中，藍營取得54席、綠營51席、白營8席，呈「三黨不過半」，新龍頭花落誰家是外界焦點。而前立委郭正亮喊話，國民黨立法院長參選人韓國瑜必須趕快熟讀資料，並且找來厲害的幕僚，否則很容易被民進黨立院黨團總召柯建銘奪權。
郭正亮昨（22）日在節目《大新聞大爆卦》中表示，立法院即將開議，各部會該準備的資料都差不多了，如專案、業務和預算報告等，而國民黨做為國會多數，會得到很多資料，韓國瑜必須趕快讀熟，對行政院要有充足了解，「應該要趕快進入狀況，否則他跟柯建銘沒辦法打」。
郭正亮強調，柯建銘對法案和預算非常了解，所以他建議，國民黨立委賴士葆和傅崐萁等老將，要隨時在韓國瑜身邊當參謀，「他用的人要夠厲害」。郭正亮最後再次說道，立法院很複雜，若韓國瑜當選院長，要很努力地看資料、找厲害的幕僚，要不然很容易被熟悉細節的柯建銘奪權。
另一方面，新國會之中藍營僅掌握54席，並未過半，且傳至少有2人遭接觸鎖定。郭正亮也表示，國民黨要擔心、提防的，不是當天有人會故意投錯票，所謂「跑票」是人根本沒到現場，「所以（國民黨主席）朱立倫在那邊說，我們大家都支持韓國瑜，到場的支持韓國瑜的是沒問題，可是怕有人肚子痛、車禍沒來之類的」。
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