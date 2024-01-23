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新國會臉譜／葉元之懂地方需求 要把資源帶回

聯合報／ 記者張曼蘋／新北報導

葉元之小檔案 製表／張曼蘋
葉元之小檔案 製表／張曼蘋
「當外界都不看好我時，我一直覺得我會上。」新北市第7（板橋東）選區立委當選人葉元之以2000多票些微差距，擊敗爭取三連霸的民進黨羅致政，為藍軍收復失土。葉元之表示，他拜票不敲鑼打鼓，只靠勤跑，「我曾在市政府歷練，又當過5年議員，很懂地方要什麼」。

葉元之表示，起初外界認為第7選區是藍營艱困區，對手有現任優勢、獲多數里長支持、街頭看板密度高，許多人不看好他能出線，「但我一直有信心過關，我有自己的節奏」。葉還說，自己除了空戰、上節目爭取曝光，連跑基層多個月，過程僅一名助理陪，而不是「敲鑼打鼓」，一開始很少人認識，到後來見到他會大喊「原汁原味，翻轉國會」，就知道熱度及支持度在上升。

葉元之坦言，許多人認為是因為對手錄音門事件，讓他撿到槍，其實那件事爆發得太晚，選戰後期大家已經不關注立委選舉，只聚焦總統選戰，地方很多人不知道不雅片及錄音事件，他也沒強打，大約去年12月底，黨主席朱立倫私下告訴他「民調已經超車了」。

進入國會後第一志願是教育委員會，葉元之說，他是師大教育博士，重視校園安全，時下老師在教學現場沒得到應有的尊重，應給老師合理管教權。他當議員時期，很多學校來爭取補助，幾乎都是為改善上課設備，他也相當關心社團的需要，因為學校編經費常忽視社團。

葉最近持續站路口、掃市場謝票，他強調，進國會一定會發揮專業和戰力，回報每一分支持。葉提到，地方建設多仰賴市府資源推動，他與市府互動好，連任兩屆議員，能體察地方真正需求，為地方發聲，也爭取預算，把資源帶回新北市，「我懂地方真正要的是什麼，表現一定不會讓選民失望」。

葉元之 朱立倫 羅致政

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