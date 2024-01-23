新國會臉譜／李柏毅爭捷運紫線 打造北高雄新貌

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄報導

李柏毅小檔案 製表／蔡世偉
李柏毅小檔案 製表／蔡世偉
曾任3屆高雄市議員李柏毅，這次受民進黨徵召參選左楠區立委，以不到7千票之差擊敗國民黨對手李眉蓁，過去曾任國會助理的他表示，將秉持一步一腳印做事態度、理性問政，為高雄爭取更多建設經費，若遇到不理性杯葛，絕對堅定捍衛地方建設預算。

李柏毅表示，原本並沒有打算參選立委，但黨中央徵召後就義無反顧，按照參選步調走訪選區，並全力主打過往市議員政績、強調行動力，終於獲選民認同、拿下勝選。

李柏毅說，雖然下月1日才要進軍國會殿堂，事實上他對立院並不陌生，20年前初次到國會擔任立委蔡其昌助理，當時在經濟委員會，蔡要求他每天看經濟日報，訓練對產業脈動與經濟發展敏感度。

他說，過往立院扎實訓練，不僅滋養他成長，也培養他對經濟、交通議題敏感度，後來回地方擔任議員，經建、交通政策諮詢、市政服務，也最讓市民有感。

李柏毅說，若有機會，當然希望進入經濟或交通委員會，為高雄爭取更多經費，甚至爭取高雄「捷運紫線」，串連黃線、紅線，成為更便捷的捷運交通網。

李柏毅細數未來新捷運線規畫說，若長庚、高醫、高榮與義大4家醫學中心級醫院連成一線，途經左營高鐵站，再進入右昌、高雄大學、橋頭科學園區，這條線將改變北高雄未來城鄉風貌。

另外，高雄楠梓陸橋地方戲稱「楠梓百慕達」、容易迷路，若能加速台鐵立體化工程，這個楠梓百慕達將會消失，對左營、楠梓生活圈將帶來巨大改變。

「我是一步一腳印做事的人！」李伯毅說，不習慣站在質詢台刻意K人，但若遇非理性溝通，該站出來時絕不遲疑，尤其爭取高雄重大建設預算，絕對全力以赴。

李柏毅說，距上次在立法院工作已17年，當選後會全力充實國家、民生、經濟等議題資訊，期許進入立法院能為地方、為年輕族群及老化的台灣社會做事。

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