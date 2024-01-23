「韓江配」成局拉票 首站拜會高金素梅

國民黨昨確定推出「韓江配」後，韓江兩人立刻拜會無黨籍立委高金素梅，爭取支持。高金大讚韓國瑜風趣爽朗、江啟臣穩健，未來立院願景可期。至於以無黨籍參選並順利當選連任的苗栗縣立委陳超明，也表態將全力支持國民黨推出的人選，為證明沒跑票，屆時可能循慣例「亮票」。

韓國瑜表示，廣大的人民希望看到團結的國民黨、強大的在野聯盟，如果執政的民進黨繼續貪汙、腐敗，在野黨沒辦法監督，會是嚴重失職；這次正副院長選舉非常重要，他特別感謝立委傅崐萁能顧全大局、犧牲小我，讓國民黨能團結和諧地出發。

韓國瑜表示，個人一點都不重要，「未來的總統，很清楚是台獨」，如果「韓江配」得到支持，中華民國憲法之下的九二共識，「是我們要走的最重要的一條正確使命」；他更把朱立倫講的四字放在心上，就是「親美和中」，未來國民黨重大政策透過立法院就是「親美和中」，不會像民進黨「親美仇中」，這是大是大非。

江啟臣也感謝立委傅崐萁凝聚共識。江指出，這場談話會對國民黨很關鍵，對台灣民主深化非常重要，他感謝所有黨籍立委展現團結的一面，特別感謝朱立倫的協調、傅崐萁的幫忙；只有團結的國民黨才能促進在野合作，才能讓三黨不過半之下，發揮監督制衡的力量。

此外，國民黨主席朱立倫昨天在內部會議大力讚揚傅崐萁，被解讀支持傅擔任黨團總召。原本也盛傳有意角逐總召的立委當選人李彥秀、賴士葆分別展現不同態度。賴士葆表示，他日前就已經開始準備，一定會參選到底。李彥秀則說，「韓江配」就是最好的協調示範，希望黨團總召能夠在溝通階段就選出最適合的人選。

商品推薦