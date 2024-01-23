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「韓江配」成局拉票 首站拜會高金素梅

聯合報／ 記者侯俐安張睿廷吳傑沐／連線報導
高金素梅（中）表示，韓國瑜（左）、江啟臣（右）來訪，一起談了許多立法院願景。圖／取自高金素梅臉書
高金素梅（中）表示，韓國瑜（左）、江啟臣（右）來訪，一起談了許多立法院願景。圖／取自高金素梅臉書

國民黨昨確定推出「韓江配」後，韓江兩人立刻拜會無黨籍立委高金素梅，爭取支持。高金大讚韓國瑜風趣爽朗、江啟臣穩健，未來立院願景可期。至於以無黨籍參選並順利當選連任的苗栗縣立委陳超明，也表態將全力支持國民黨推出的人選，為證明沒跑票，屆時可能循慣例「亮票」。

韓國瑜表示，廣大的人民希望看到團結的國民黨、強大的在野聯盟，如果執政的民進黨繼續貪汙、腐敗，在野黨沒辦法監督，會是嚴重失職；這次正副院長選舉非常重要，他特別感謝立委傅崐萁能顧全大局、犧牲小我，讓國民黨能團結和諧地出發。

韓國瑜表示，個人一點都不重要，「未來的總統，很清楚是台獨」，如果「韓江配」得到支持，中華民國憲法之下的九二共識，「是我們要走的最重要的一條正確使命」；他更把朱立倫講的四字放在心上，就是「親美和中」，未來國民黨重大政策透過立法院就是「親美和中」，不會像民進黨「親美仇中」，這是大是大非。

江啟臣也感謝立委傅崐萁凝聚共識。江指出，這場談話會對國民黨很關鍵，對台灣民主深化非常重要，他感謝所有黨籍立委展現團結的一面，特別感謝朱立倫的協調、傅崐萁的幫忙；只有團結的國民黨才能促進在野合作，才能讓三黨不過半之下，發揮監督制衡的力量。

此外，國民黨主席朱立倫昨天在內部會議大力讚揚傅崐萁，被解讀支持傅擔任黨團總召。原本也盛傳有意角逐總召的立委當選人李彥秀賴士葆分別展現不同態度。賴士葆表示，他日前就已經開始準備，一定會參選到底。李彥秀則說，「韓江配」就是最好的協調示範，希望黨團總召能夠在溝通階段就選出最適合的人選。

國民黨 韓國瑜 傅崐萁 朱立倫 李彥秀 賴士葆 江啟臣 陳超明 高金素梅

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