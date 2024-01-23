新國會臉譜／面對一任魔咒 涂權吉力爭建設 爭取認同

涂權吉小檔案 製表╱翁唯真 桃園市第2選區立委當選人、國民黨2屆議員涂權吉，以1229票險勝民進黨刻意培養的重量級立委黃世杰；涂權吉自喻這是一場小蝦米對大鯨魚的勝利，面對未來打破桃園沿海立委「一任魔咒」難題，他仍充滿信心，盼以扎實經營努力爭取更多鄉親認同。

涂權吉曾在前立委廖正井及前縣長吳志揚團隊服務，2次議員選舉都是楊梅區最高票，憑實力奠定立委勝選基礎，但從未經營大園、觀音和新屋區，沿海缺知名度，只能靠勤跑縮小失分。

涂權吉說，後來沿海民調支持度上升，不外乎政見獲支持，自己就像小蝦米對抗大鯨魚、大衛挑戰哥利亞，再辛苦也要跑，不能對不起支持他的鄉親和團隊夥伴。

開票結果，涂權吉楊梅大贏但沿海皆輸，替前老闆甜蜜復仇。他說，自己一路逆風趕上對手，險勝是預期結果，不表示沿海從綠地變藍天，過去藍營不太著重經營才流失當地選票，未來必須更努力爭取認同。

2選區立委本屆藍綠對決，其實選過桃園市長的民眾黨立委賴香伶原有意角逐，使得未來涂權吉連任路除有綠營或許白營也會參戰，打破「一任魔咒」難度更高。

涂權吉說，未來進入國會，會努力爭取各區建設，像大園的航空城建設及徵收戶問題，雖然桃園市長張善政已給5大承諾，但民航局未正式答覆，他會持續協商；觀音SRF爭議事件凸顯鄉親想要好空氣並非回饋金，他將爭取乾淨生活建設進來。

新屋傳統農業多，涂權吉主張轉型，搭配張善政智慧農業一同努力，水利會還給農民也是努力方向；楊梅人口愈來愈多，交流道周邊問題需立即解決。

涂權吉說，選區有交通、文化、衛環和農業等問題，目前規畫進入衛環委員會，將與黨團討論，還要深入基層辦座談，把地方意見帶入國會，盼能盡量幫助選民。

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