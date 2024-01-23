新國會臉譜／關注教育 羅智強第一志願教委會

羅智強小檔案 製表╱洪子凱 總統府前副秘書長羅智強擊敗對手社民黨北市議員苗博雅，成為大安區新科立委，儘管政治經歷豐富，但羅表態第一會期不會爭取黨團職務，先熟悉國會規則、運作模式。羅智強坦言，這一路走來相當辛苦，他很感謝大安區選民願意給他服務機會，未來對於大安區居民關注的教育、長照、居住正義等議題，都會推動修法。

羅智強坦言，2022年他義無反顧辭掉北市議員，發生很多風雨，這一路走來與團隊的辛苦是外人無法想像，但也讓他心態上有了轉變，學會放慢腳步、自省，讓自己更沉穩。這次回到大安區選立委，從前年底開始勤跑基層，過程中也非一帆風順，也曾有過低潮，但最終還是拚進國會。

「我這次選不好是事實」，羅智強也談到選舉期間內參民調，原本贏了12%，但投票結果出來卻只贏8%，代表他自己存在「破口」傷到選情，雖最終勝出，但他知道很多選民想給他警惕，接下來除扮演好監督制衡角色，對於大安區選民服務一定要更加努力，接下來每周都要開選服會議，每一案子都要親自看、親自追。

「第一志願是教育文化委員會」，羅智強說，過去大安區前立委李慶安、蔣乃辛、林奕華都長期待在教委會，這也是大安區傳統，他不想輕易打破，且教育是百年大計，包含108課綱、老舊校舍改建、校園安全等都存在很多問題，政府對教育投入仍不足，若有機會進入教委會，會聚焦雙語、AI等，還有社會安全網建置。

羅智強說，大安區雖是文教區，高齡人口也不少，都更、長照也是在地人最在乎議題，關於長照他從父親身上有很大感觸，當自己好不容易有點成就，父親卻失智，與他同遭遇的家庭很多，子女須花很多時間、力氣去照顧老人家，接下來他到國會，也會提案針對民眾需要的長照協助、補助來修法。

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