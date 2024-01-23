聽新聞
test
0:00 / 0:00

新國會臉譜／關注教育 羅智強第一志願教委會

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導

羅智強小檔案 製表╱洪子凱
羅智強小檔案 製表╱洪子凱
總統府前副秘書長羅智強擊敗對手社民黨北市議員苗博雅，成為大安區新科立委，儘管政治經歷豐富，但羅表態第一會期不會爭取黨團職務，先熟悉國會規則、運作模式。羅智強坦言，這一路走來相當辛苦，他很感謝大安區選民願意給他服務機會，未來對於大安區居民關注的教育、長照居住正義等議題，都會推動修法。

羅智強坦言，2022年他義無反顧辭掉北市議員，發生很多風雨，這一路走來與團隊的辛苦是外人無法想像，但也讓他心態上有了轉變，學會放慢腳步、自省，讓自己更沉穩。這次回到大安區選立委，從前年底開始勤跑基層，過程中也非一帆風順，也曾有過低潮，但最終還是拚進國會。

「我這次選不好是事實」，羅智強也談到選舉期間內參民調，原本贏了12%，但投票結果出來卻只贏8%，代表他自己存在「破口」傷到選情，雖最終勝出，但他知道很多選民想給他警惕，接下來除扮演好監督制衡角色，對於大安區選民服務一定要更加努力，接下來每周都要開選服會議，每一案子都要親自看、親自追。

「第一志願是教育文化委員會」，羅智強說，過去大安區前立委李慶安、蔣乃辛林奕華都長期待在教委會，這也是大安區傳統，他不想輕易打破，且教育是百年大計，包含108課綱、老舊校舍改建、校園安全等都存在很多問題，政府對教育投入仍不足，若有機會進入教委會，會聚焦雙語、AI等，還有社會安全網建置。

羅智強說，大安區雖是文教區，高齡人口也不少，都更、長照也是在地人最在乎議題，關於長照他從父親身上有很大感觸，當自己好不容易有點成就，父親卻失智，與他同遭遇的家庭很多，子女須花很多時間、力氣去照顧老人家，接下來他到國會，也會提案針對民眾需要的長照協助、補助來修法。

羅智強 長照 校園安全 108課綱 蔣乃辛 苗博雅 林奕華 居住正義

延伸閱讀

籲民眾黨支持韓國瑜任立院龍頭？ 羅智強：相信大家有智慧

【即時短評】苗博雅逼戰到最後一刻 大安區不再鐵板一塊

台北第六選區開票結果／羅智強當選獲勝、苗博雅飲恨敗選

台北市立委開票結果／第六選區選前激烈！替國民黨守下大安區 羅智強宣布當選立委

相關新聞

新國會臉譜／葉元之懂地方需求 要把資源帶回

「當外界都不看好我時，我一直覺得我會上。」新北市第7（板橋東）選區立委當選人葉元之以2000多票些微差距，擊敗爭取三連霸...

新國會臉譜／李柏毅爭捷運紫線 打造北高雄新貌

曾任3屆高雄市議員的李柏毅，這次受民進黨徵召參選左楠區立委，以不到7千票之差擊敗國民黨對手李眉蓁，過去曾任國會助理的他表...

新國會臉譜／張啟楷發揮預算專長 拚財劃法修法

民眾黨拿下8席不分區立委成為國會第3大黨，其中當選人、出生嘉義縣東石鄉的張啟楷當記者時，以嫻熟預算的相關新聞闖出名號，他...

新國會臉譜／面對一任魔咒 涂權吉力爭建設 爭取認同

桃園市第2選區立委當選人、國民黨2屆議員涂權吉，以1229票險勝民進黨刻意培養的重量級立委黃世杰；涂權吉自喻這是一場小蝦...

新國會臉譜／爭取捷運建設 黃健豪首要任務

台中市現任議員黃健豪打敗民進黨立委莊競程，贏得第五選區立委；黃拿下選區過半選票，得票數更是全國第二高票。黃健豪宣布當選時...

新國會臉譜／關注教育 羅智強第一志願教委會

總統府前副秘書長羅智強擊敗對手社民黨北市議員苗博雅，成為大安區新科立委，儘管政治經歷豐富，但羅表態第一會期不會爭取黨團職...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。