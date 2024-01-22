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藍白備戰新國會 鎖定監督項目

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
小英執政時的疫苗採購爭議、光電開發貪汙與媒體改革等議題，仍讓外界有高度不滿，對在野陣營來說是很好合作監督的面向。（賴士葆臉書）
小英執政時的疫苗採購爭議、光電開發貪汙與媒體改革等議題，仍讓外界有高度不滿，對在野陣營來說是很好合作監督的面向。（賴士葆臉書）

新國會2月即將上任，各在野黨磨刀霍霍，國民黨主要關注疫苗採購、光電開發與軍購延宕等議題，民眾黨則關注國會改革、司法改革與媒體改革等面向。對民進黨的看守內閣將是嚴格的挑戰。學者曲兆祥直言，執政黨需要認清國會席次現實，不能再像過去堅持己見，但學者陳俐甫認為，執政黨也不該太妥協。

諸多弊案兩黨鎖定

2024年總統與立委選舉結果出爐，民進黨立委席次變成第2，國民黨與親藍立委獲得54席躍居第一，民眾黨則獲得關鍵少數的8席， 國民黨多位立委在選後很快表態，未來進入國會將會聚焦高端疫苗採購爭議、光電開發貪汙、媒體採購標案、潛艦國造、軍購延宕、口罩、快篩及雞蛋案等議題。

民眾黨則是召開記者會，宣布關注國會改革、司法改革、媒體改革與財政紀律4大面向，並拋出各黨若要與其合作，必須先落實國會改革。

政府早有準備

雖然陳建仁內閣到5月前將進入看守期，但連行政部門都對新國會有所準備，兼任台電董事長的經濟部次長曾文生先前就在媒體餐敘上透露，台電會因應新國會，提出有關核電廠延役的評估報告。

在野黨過去針對高端疫苗與雞蛋採購等議題，在立法院多次提案，盼增加對行政部門的監督，卻因為民進黨過去在國會佔絕對多數，只要朝野協商沒有過，就能利用表決封殺相關決議，削弱國會的監督功能，如今國會攻守易位，民進黨政府已難蒙混過關 。

席次是最現實考量

過去如《數位中介法》、《全民動員法》、《地方自治法》修法與總預算逕付二讀因輿論反彈，讓掌握絕對多數的民進黨放棄修法或停止立法程序。但如美豬相關法案修正、採購國際疫苗、《國民法官法》、大法官、監察委員與NCC委員等人事表決和囤房稅2.0，仍會被民進黨強力表決過關，讓在野黨的主張無法被採納，如今三黨不過半，執政黨沒有絕對多數的優勢，是在野黨發揮監督力量的好時機。

面對在野黨步步進逼的施壓，師大政研所教授曲兆祥受訪時強調，如今國會已經不再是執政黨掌握絕對多數，因此反對是有實質功能的。他舉例說，高端疫苗在選前，因民進黨掌握國會多數，說不公布就不公布，但選後除了涉及商業機密的部分以外已經公布，這就是執政黨必須就現實取捨的。

不能完全妥協

台灣教授協會會長陳俐甫受訪時指出，民眾黨的柯文哲曾說過民眾黨要大鬧立法院，因此在法案協商上，民進黨也不能一味對民眾黨妥協，若屆時真的發生憲政僵局，還不如動用久未使用的覆議或不信任案，到時候解散國會也不見得對民進黨不利，「但不能讓柯文哲予取予求，」他強調。


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