國會若綠白合…游淑慧喊「樂觀其成」：民眾黨不演了
立院龍頭之戰，民眾黨成關鍵角色，究竟會形成「藍白合」、「綠白合」局面？抑或是民眾黨8席票都投給自己？引發外界關注。對此，國民黨台北市議員游淑慧表態，如果民眾黨最後要跟民進黨合作，她也「樂觀其成」。
這次立委113席中，藍營取得54席、綠營51席、白營8席，呈「三黨不過半」，因此白的票「合不合」相當關鍵，而民眾黨也拋出4個國會改革的條件，要求藍綠政黨承諾。對此，游淑慧昨（21）日在節目《麥玉潔辣晚報》表示，國民黨在選舉前就處於被動，任由民眾黨柯文哲、民眾黨罵，都是為了選後還可以合作，結果一選完，民眾黨又開出條件，但那4條件，說穿了跟國會改革一點關係也沒有。
游淑慧認為，國會應該是要監督執政黨，如果民眾黨真的被民進黨拉走，那她也「樂觀其成」，就跟前立委蔡正元所說「及早切割或許也是選項」一樣，證明了以後唯一在野監督者，只有最大黨國民黨，「民眾黨不演了」。
對於國民黨在國會要不要跟民眾黨合作？游淑慧表示，應該要維持自己的主體性，民眾黨要合作則以禮相待，絕不要脅或妥協，有哪些正面法案一定連署配合，而不是像去年藍白合的樣子。
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