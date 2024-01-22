新國會備戰…藍今新立委座談 聚焦「韓江配」

聯合報／ 記者張睿廷／台北報導
國民黨不分區立委當選人韓國瑜（中）、立委江啟臣（右）昨天和國民黨中部立委、地方大老餐敘，一方面謝票、一方面拜票。記者劉柏均／攝影
國民黨不分區立委當選人韓國瑜（中）、立委江啟臣（右）昨天和國民黨中部立委、地方大老餐敘，一方面謝票、一方面拜票。記者劉柏均／攝影

國民黨中央委員會政策委員會今天上午舉辦「國民黨第十一屆新科立委座談會」，黨主席朱立倫將主持。國民黨立委賴士葆指出，民進黨過去一黨獨大，這次人民反彈，使國民黨成為下屆國會最大黨，未來將全力監督行政部門提出的法案，只要有任何不公不義，就會尋求民眾黨合作，以過半力量將不合理法案擋下，替全民監督與制衡民進黨政府。

賴士葆指出，國民黨此次成為國會最大黨，就是民意不想再看見一黨獨大情形發生，國民黨會展現強大監督力量，民進黨政府如果提出不公不義的法案，他們會說服民眾黨合作，一起阻擋，為民謀福。

賴士葆表示，國會自主是國民黨希望改變的問題，現在國會推動的法案，如果行政部門沒提意見便無法審查，像居住正義、長照相關法案都有類似情形，但只要是合理的議案，未來不排除說服民眾黨一起合作，讓國家變得更好。

賴士葆說，依現在立委人數來看，國民黨、民進黨可在八個委員會各拿一席召委，不過如果國民黨中央與民眾黨中央有合作共識，國民黨也有可能讓出部分召委席次，兩個黨要如何合作其實還可以談。

國民黨立委當選人廖先翔則認為，立法院監督職權應該展現出來，官員答詢法令問題時應明確規範責任，不能讓行政官員到立法院像過水，否則會使備詢變得沒意義。他希望能夠推動相關法案讓立委擁有更大職權監督行政官員，達到制衡功能，讓政府做事更透明、公開，避免弊案叢生。

至於新國會龍頭之爭，有藍營立委私下表示，今天座談會重頭戲之一在確認立法院正副院長選舉情勢；朱立倫昨已公開宣示支持「韓江配」，如果朱在今天會議中再次宣示，意義更大，因為此番言論也代表黨主席對立委展現的堅強意志，「目前幾乎可確定，代表國民黨參選的組合是韓國瑜江啟臣」。

2024選舉 2024立委選舉 賴士葆 韓國瑜 朱立倫 江啟臣 廖先翔 居住正義

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