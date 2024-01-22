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新國會臉譜／最年輕立委…黃捷關注人權 拚高雄交通

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導

黃捷小檔案 製表／宋原彰
黃捷小檔案 製表／宋原彰
2024大選落幕，新國會2月1日即將登場，本報今起推出「新國會臉譜」系列報導，為讀者介紹新科立委的從政理念和政壇小故事。

2024大選落幕，31歲的黃捷成為全台最年輕新科立委，將是國會「嬌」點。黃捷當年一「翻」成名，白眼對上高雄市前市長韓國瑜讓她一夕暴紅，未來兩人在國會互動未演先轟動。若與韓國瑜在立法院「冤家路窄」是否仍會白眼以對？黃捷冷笑一聲說，她會理性應對，如果她與韓真的立場不同，也不會吝於發表看法。

民進黨立委趙天麟因緋聞案棄選後，黃捷臨危授命，以現任議員之姿跨區挑戰高雄第6選區立委，卻一度引發空降、落跑的質疑，但在高雄市長陳其邁全力支持下，黃捷「1天當5天用」，最後如願當選；她從台大畢業至今僅8年，從政之路看似順遂，但她笑說，「沒想過從政生涯這麼曲折離奇」。

黃捷參選面臨藍綠兩大強敵夾擊，國民黨立委候選人陳美雅是資深議員、獨派大老郭倍宏則吸走部分深綠選票。黃捷表示，此次勝選關鍵就是「團結」，她特別感謝陳其邁、趙天麟與地方黨內同志一致相挺，是勝選一大原因；選戰期間她每天用意志力撐著，根本不敢休息，鞋子壞了、聲音啞了，加上選區包含眷村、軍公教人士，本質不算深綠，必須加倍努力，「1天當5天用不是假的。」

黃捷指出，未來進入國會她將著重性別、人權議題，尤其人工生殖法修法勢在必行，另過去在議會曾提及人本交通、動物保護、野生動物保護，都需中央母法修法規範，她也會加強關注。

地方建設上，黃捷希望協助高雄建構更完善交通路網，讓民眾「不用開車、騎車就能出門」，讓捷運、輕軌、公車、YouBike隨處可得，交通便捷是她最大期望。

黃捷將加入民進黨湧言會運作，她表示，這一席本來就是湧言會，對方也不斷邀約，她沒有理由拒絕，但無論在什麼職位，如何把事情做好，才是最重要的事；她雖然跨選區當選立委，也從沒中斷對鳳山的服務。

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