新國會臉譜／貪官剋星 吳宗憲司法官轉型從政

吳宗憲小檔案 製表╱李成蔭 2024大選落幕，新國會2月1日即將登場，本報今起推出「新國會臉譜」系列報導，為讀者介紹新科立委的從政理念和政壇小故事。

國民黨不分區立委當選人吳宗憲與知名藝人同名同姓，當時不分區名單一公布，一度讓人嚇一大跳，其實是不同人。吳宗憲現職是新北市法制局長，擔任檢察官20年屢破大案，被封為「貪官剋星」，辦案衝現場兩度遭遇歹徒開槍，命大成為槍口餘生，司法官轉型參政，他期許自己繼續發揮正義感及法律專業，為國會帶來新氣象。

吳宗憲父親吳東霖早年支持黨外運動，也挺過民進黨，對兒子成國民黨不分區立委，吳父相當開明。吳宗憲說，父親為他取的響亮名字，讓他從學生時期就是風雲人物，常被點名，他也遇過藝人吳宗憲女兒，對方打趣說，「我該喊你爸爸嗎？」

吳宗憲當檢察官期間擅長打團體戰，常和警察一同衝現場，吳宗憲翻開泛黃的剪報資料，眼神仍散發著光芒。他說，未來進入立法院，「對好人更好、對壞人更壞」是他的信念。吳宗憲重視社會安全網、人權保障議題，不諱言支持死刑，「不能為了1%犯罪者人權，摧毀99%善良老百姓人權」。

有別於辦案人員信仰關公，吳宗憲窗邊擺著一尊孔明像，隨時提醒自己要用智慧解決問題。他說，法律應該與時俱進，毒品罪關於製造、運輸、販賣列在同一條文，但惡性、行為態樣差很大，應該修法。他主張有期徒刑最高刑度應從最高15年修正為20年，加重從最高25年調整為30年；無期徒刑到死刑之間，應該創設無期、但不得假釋的選項。

吳宗憲說，他很享受辦案成就感，擔任法制局長、出任不分區立委都是人生中的意外，3年多前新北市長侯友宜邀他加入市府，他一度以為是詐騙電話，最後在侯的誠意說服下，毅然放棄檢察官優渥薪資。

3年多前剛進市府時期，曾協助經營侯友宜臉書等社群，對新媒體操作不陌生。談及國民黨應該如何擁抱年輕族群，吳宗憲直言，不該只是找一群年輕人來執行老人決策，「政策好是基礎、宣傳才是關鍵」。

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