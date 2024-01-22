新國會臉譜／蜜獾徐巧芯 進立院捕蜂獵蛇

徐巧芯小檔案 製表／ 邱書昱 2024大選落幕，新國會2月1日即將登場，本報今起推出「新國會臉譜」系列報導，為讀者介紹新科立委的從政理念和政壇小故事。

國民黨台北市立委當選人徐巧芯以空戰起家，強大的網路聲量助她從議員成功轉戰立委。台北市第七選區上演雙姝大戰，徐巧芯對上新潮流對手許淑華，國民黨初選心結和信義、松山區的陸戰，一度讓徐巧芯選情面臨質疑，不過票開出來後，徐巧芯說，「比較綠的五分埔、南松山只輸2個里，我們都有細膩的選舉打法，證明一步一腳印，感動更多立場不同的選民，公道自在人心。」

面對國會新戰場，徐巧芯揚言要進入國防外交委員會，儘管軍事外交議題和地方事務選區的民眾有些隔閡，但她舉台北市許多眷村老兵的住處年久失修、生活條件極差為例，要改善這些長輩生活，卻礙於土地為國防部，北市府無法編列修繕，所以她上任會重新檢視全部服務案件；另外，選區的景勤里也有幾處以前的兵工廠，畢竟台北市的土地寸土寸金，立委能繼續協助土地活化，兼顧中央和地方。

未來是否聚焦潛艦國造、軍購案等議題？徐巧芯說，她首要質詢選前的「國家級衛星警報」發送，除咎責國防部簡訊誰發的？還有第一個時間寫飛彈，下次衛星發射還會不會傳簡訊？她也說，民意代表監督政府是天經地義，選民有知的權利，執政黨卻不告訴人民真相，未來她也會強力監督政府，持續追蹤高端疫苗合約。

陸戰打出漂亮成績，徐巧芯歸功於辦公室同仁，地方議題還是得靠夥伴們掌握，踏入立法院後，她也感謝黨內初選對手費鴻泰，未來會接好棒子，繼續服務信義南松山的選民，她也允諾會積極爭取編列助理加班費等政見。

自詡「蜜獾」的徐巧芯，經典名言是「生死看淡，不服就幹」，她已暖身要來場「捕蜂獵蛇」。徐巧芯坦言，即將進入立院，「研究室25日抽籤，好緊張」，一如期待著迎接新生報到的學生，充滿電力又有點小緊張。

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