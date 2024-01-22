聽新聞
test
0:00 / 0:00

新國會臉譜／蜜獾徐巧芯 進立院捕蜂獵蛇

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導

徐巧芯小檔案 製表／ 邱書昱
徐巧芯小檔案 製表／ 邱書昱
2024大選落幕，新國會2月1日即將登場，本報今起推出「新國會臉譜」系列報導，為讀者介紹新科立委的從政理念和政壇小故事。

國民黨台北市立委當選人徐巧芯以空戰起家，強大的網路聲量助她從議員成功轉戰立委。台北市第七選區上演雙姝大戰，徐巧芯對上新潮流對手許淑華，國民黨初選心結和信義、松山區的陸戰，一度讓徐巧芯選情面臨質疑，不過票開出來後，徐巧芯說，「比較綠的五分埔、南松山只輸2個里，我們都有細膩的選舉打法，證明一步一腳印，感動更多立場不同的選民，公道自在人心。」

面對國會新戰場，徐巧芯揚言要進入國防外交委員會，儘管軍事外交議題和地方事務選區的民眾有些隔閡，但她舉台北市許多眷村老兵的住處年久失修、生活條件極差為例，要改善這些長輩生活，卻礙於土地為國防部，北市府無法編列修繕，所以她上任會重新檢視全部服務案件；另外，選區的景勤里也有幾處以前的兵工廠，畢竟台北市的土地寸土寸金，立委能繼續協助土地活化，兼顧中央和地方。

未來是否聚焦潛艦國造、軍購案等議題？徐巧芯說，她首要質詢選前的「國家級衛星警報」發送，除咎責國防部簡訊誰發的？還有第一個時間寫飛彈，下次衛星發射還會不會傳簡訊？她也說，民意代表監督政府是天經地義，選民有知的權利，執政黨卻不告訴人民真相，未來她也會強力監督政府，持續追蹤高端疫苗合約。

陸戰打出漂亮成績，徐巧芯歸功於辦公室同仁，地方議題還是得靠夥伴們掌握，踏入立法院後，她也感謝黨內初選對手費鴻泰，未來會接好棒子，繼續服務信義南松山的選民，她也允諾會積極爭取編列助理加班費等政見。

自詡「蜜獾」的徐巧芯，經典名言是「生死看淡，不服就幹」，她已暖身要來場「捕蜂獵蛇」。徐巧芯坦言，即將進入立院，「研究室25日抽籤，好緊張」，一如期待著迎接新生報到的學生，充滿電力又有點小緊張。

2024選舉 2024立委選舉 徐巧芯 高端疫苗 許淑華 潛艦 費鴻泰

延伸閱讀

徐巧芯發文「進口蛋恐致癌」政府謀財害命 遭移送法辦結果曝光！

高端解盲前就稱效期能展延 徐巧芯：這樣合約敢簽？

高端合約公布 徐巧芯抓貓膩「超完美配合」：大賺國庫40億

諾魯斷交示警 徐巧芯酸賴清德：更相信習近平

相關新聞

朱立倫：「韓江配」會堅定往前走

國民黨主席朱立倫昨天表示，立法院「韓江配」會堅定往前走，國民黨一定清清白白、腳踏實地、團進團出，希望今天新科立委座談會能...

新聞幕後／傅崐萁叫板 意在藍黨團總召

國民黨立委傅崐萁昨天表態爭取立法院龍頭，選在花蓮服務處開記者會說明，雖然對外稱是行程剛好都在花蓮，不過外界解讀他在本命區...

綠明立委共識營 賴清德親赴喊話

新國會二月一日報到，民進黨立法院黨團明將針對第十一屆立委及幕僚舉辦共識營，總統當選人、民進黨主席賴清德將出席。賴清德也將...

游錫堃：立院正副院長很多可能組合 很有彈性

國民黨立委傅崐萁有意挑戰立法院長，民進黨發言人卓冠廷昨天表示，國會議長選舉有既有的民主程序，「我們尊重新國會，現階段沒有...

立院長支持哪一邊 柯文哲：最後期限1月28日

國民黨立委傅崐萁有意角逐立法院長，民眾黨主席柯文哲昨表示，民眾黨已提出國會改革訴求，到現在為止僅傅崐萁回應，「先表達願意...

新國會備戰…藍今新立委座談 聚焦「韓江配」

國民黨中央委員會政策委員會今天上午舉辦「國民黨第十一屆新科立委座談會」，黨主席朱立倫將主持。國民黨立委賴士葆指出，民進黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。