新國會臉譜／牛煦庭擅空戰 年輕打出一片天

牛煦庭小檔案 製表╱朱冠諭 2024大選落幕，新國會2月1日即將登場，本報今起推出「新國會臉譜」系列報導，為讀者介紹新科立委的從政理念和政壇小故事。

國民黨2屆桃園市議員牛煦庭初試啼聲參選第1選區立委，就掀起全國矚目的「牛鵬激戰」，如願擊敗選過桃園市長的民進黨立委鄭運鵬。牛煦庭儘管聲量和資源都不對等，卻能倒吃甘蔗迎來甜美勝選，不僅成為桃園政壇新星，也替2度參選縣議員失利的父親牛廉上演「王子復仇記」。

「年輕」就是牛煦庭的勝選密碼。今年34歲，6年前才投入地方政壇，牛煦庭開玩笑說，當年參選是幫爸爸報仇；父親牛廉是新黨創黨元老，2次參選升格前的桃園縣議員失利，「兒子我就靠年輕打敗對手」。

年輕的不只牛煦庭，還有更多1選區選民。龜山、蘆竹和桃園大檜溪地區近年大樓林立，遷入許多雙北年輕家庭，成為候選人最難攻進的城池。

儘管對手鄭運鵬更早經營年輕族群，牛煦庭卻只靠老派的宣講、印刷文宣等就扳回年輕票；他說，沒有高深技巧，就是端出扎實內容訴求，只是完成了所有預計的選戰安排。

鄭運鵬知名度高，綠營政要多次下鄉力挺，選前2周更幾乎是「每天一大咖」加持，牛煦庭說，一開始他就不被看好，但沒放棄，追上後又被拉近距離，「不得不說，難度真的很高」。

年輕又在地，牛煦庭瞄準青年參政、電廠擴建和財政紀律等對手不想碰的議題，巡迴各里舉辦高達111場「公民小夜市」街頭開講，「不管觀眾幾個人，我打開麥克風就欲罷不能」，終於打開知名度，接著空戰迫對手回應；「先陸後空」策略奏效，最終在聲量和資源都不對等的戰爭中出頭。

因父親參選失利，牛煦庭的母親一開始不支持參政，明白兒子的堅持後才力挺。牛廉更欣慰，強調兒子不僅選上議員，還選上立委，比「王子復仇記」更有戲劇張力。

桃園快速發展，財務狀況不足因應大建設，牛煦庭強調將爭取資源並鎖定公寓大廈管理條例和空氣汙染防制法等，改變地方多年沉痾。

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