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新聞眼／國會龍頭之爭 白起手式太膨脹 恐滿盤皆輸

聯合報／ 本報記者程平
民眾黨拋出國會改革四項訴求，強調不會與個別候選人私下協商或利益交換。圖／聯合報系資料照片
民眾黨拋出國會改革四項訴求，強調不會與個別候選人私下協商或利益交換。圖／聯合報系資料照片

新國會龍頭之爭，民眾黨已表明不會與個別候選人私下協商或利益交換，選舉恐回歸藍綠對決。不過，只要熟悉立院運作模式就知道，現在民眾黨宣稱走自己的路展現一派清高，代價恐是在這屆立院八個委員會中一席召委都拿不到，想要的法案若遭藍綠拖延冷處理，四年後的成績將乏善可陳。

依據「立法院各委員會組織法」，立院各委員會席次至少為十三席，最高不得超過十五席，且各黨團成員必須平均分配至八個委員會。也就是說，依新國會各黨團席次，國民黨加上二席配合運作的無黨立委共五十四席，民進黨及民眾黨分別為五十一席及八席，在分配到八個委員會後，藍綠白三黨團在每委員會分別至少要有六、六、一席。

在這樣情況下，如照民眾黨堅持的「不會與個別候選人私下協商或利益交換」，未來四年立法院八個委員會每會期要選出的二席召委，已可確定將維持是藍綠各拿一席，民眾黨立委在未來四年不可能在任何一個委員會取得一席召委。

召委有排案權，任何交付委員會審查的議案要不要排？何時排？都須尊重召委決定。民眾黨若堅持不與二大黨有任何交換，民眾黨提出的議案，不管院會交付哪個委員會審查，若藍綠都當作沒看到，四年下來能過的議案恐寥寥可數。

依照立院規定，在委員會中的提案必須由該委員會成員「一加二」提出，但民眾黨在各委員會僅一席，恐連二席連署立委都找不到，要怎麼提案？

民眾黨對新國會有滿腹的期待，提出四項國會改革方案作為起手式，甚至企圖拿立院龍頭之爭投票意向迫使藍綠表態。只不過，藍綠若也想享有改革的光環，大可推出自己的方案，沒必要成就了民眾黨，卻讓自己背負只有政治算計的罵名。民眾黨過度放大關鍵少數的影響力，最後怕是裡子面子兩頭皆空。

2024選舉 2024立委選舉 國會改革

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