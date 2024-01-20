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白：自提人選、投藍投綠都有可能
新一屆立法院三黨不過半，正副院長選舉，手握八席立委的民眾黨成為少數關鍵。民眾黨立院黨團發言人楊寶楨昨天表示，不排除各種可能性，自提人選、投藍或投綠都有可能；民眾黨立委張其祿示警，如果「選邊站」，未來可能連轉彎的機會都沒有。
針對國會正副龍頭選舉，民眾黨團前天表示，「本黨不會與個別候選人私下協商，或利益交換」；但楊寶楨昨又說，民眾黨自提人選、投藍或投綠都有可能。
張其祿表示，如果民眾黨因正副院長或委員會召委職務選邊站，未來可能連轉彎的機會都沒有。他表示，「走自己的路」恐怕是民眾黨目前唯一的選擇，國會三黨不過半，新局勢詭譎，到底要怎麼合作，對民眾黨來說都不容易，靠哪一邊都可能被歸納為小綠或小藍，或被簡化成只幫哪個陣營，對民眾黨的路線與發展都不宜。
至於傳出民眾黨不分區立委當選人黃國昌，已簽署兩年後離開立院的承諾書，未來黃是否打算挑戰縣市長選舉，楊寶楨表示，八位當選人都簽署這份文件，但黃國昌認為國會改革、監督責任先做好，才會去想其他事情。
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