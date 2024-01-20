游錫堃：小黨當議長是民主常態

新國會三黨不過半，國會龍頭之爭受到關注。立法院長游錫堃昨天以立陶宛國會為例表示，民主國家的議會裡面，小黨擔任議長，是民主政治的常態。對此，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，尊重游錫堃的看法，但民進黨一定是以游錫堃、現任立法院副院長蔡其昌的組合參選正副院長。

對於是否與蔡其昌搭檔參選立法院正副院長，游錫堃說，輿論或民進黨有談到他，但這有一定的程序，民進黨黨團目前還沒開黨團會議，他一定要得到黨團會議的提名才有資格說話，一切由黨團決定。蔡其昌很優秀、基層服務扎實，是很努力的副院長，且蔡其昌要當立法院長也沒有問題。

是否贊成適度跟民眾黨合作？游錫堃說，「我沒有這樣講」，但執政黨要考慮，很多事情在民主國家有很多種組合，也有在野黨當議長，重要的是執政要有聯合、政策在國會取得過半支持，因此議長、副議長對執政不是那麼重要。

游錫堃接受自由時報「官我什麼事」節目專訪時表示，前不久立陶宛的國會議長希米利特來訪立法院，她所屬的政黨席次，只有占十分之一，但她擔任國會議長，捷克的國民議會也一樣。他講的不是說立院下一屆一定這樣，而是還沒有選之前，或在民主國家的議會裡面，小黨擔任議長，應該是民主政治的常態。

柯建銘表示，尊重游錫堃的看法，但這次正副院長選舉，看起來三黨會自推人，各黨一定是投票給自己人。這是一場很艱難的挑戰，民進黨會透過廿九日黨團會議的程序，討論決定出人選，一定是以游錫堃、蔡其昌的組合參選，「難道有更好的人選嗎？」

商品推薦