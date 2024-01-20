傅崐萁質疑江啟臣 兩人隔空交鋒

國民黨不分區立委當選人韓國瑜拋出要與國民黨立委江啟臣搭配，角逐立法院正副院長，國民黨立委傅崐萁傳出也有意競逐副院長，他昨天發聲明，質疑江啟臣未來如何兼顧選台中市長？並稱自己與韓國瑜「默契佳」；江啟臣回應說「現在國會的事情最重要。」兩人隔空交鋒。

國民黨內多數立委都傾向屬意立法院長由韓國瑜為唯一人選，副院長人選才有比較大的變數，韓國瑜在臉書表態搭檔立委江啟臣，可是黨內有其他幾位資深的立委有意願角逐，建議國民黨應採取「假投票」，由得票數最高者搭配韓國瑜角逐正副院長。

林思銘說，國民黨應該走向民主化、拒絕「一言堂」，無論是推選誰角逐立法院正副院長或黨團總召，都應該遵循民主機制，由各委員獨立意志來選出各自心中合適的人選。

傅崐萁表示，韓國瑜擁有高人氣，也是好好先生，但未來在立法院對抗民進黨，必須要更強悍與調和鼎鼐跟民進黨周旋；而江啟臣於兩年後可能投入台中市長選舉，若擔任副院長，未來主持會議、接待外賓及眾多朝野協商，如何調配時間兼顧地方選舉與行程？

傅崐萁強調，立法院正、副院長分開選舉，不在同一張選票上，沒有誰搭配誰的問題，換句話說，「任何人也都可以和韓國瑜搭配」，上一屆總統大選，國民黨初選期間，他協助韓國瑜順利在初選勝出，有革命情感及一定的合作默契。

面對傅崐萁質疑，江啟臣四兩撥千斤表示，現在國會的事情最重要。對於民眾黨選前說挺韓，選後態度似不一，江重申態度不變，立法院三黨不過半，希望促成在野合作，讓國會真正發揮監督制衡的力量，讓立法院成為真正人民的國會，這是共同目標。

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