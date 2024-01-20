國會龍頭戰 韓國瑜：與江啟臣「雙進雙出」

新國會正副院長選舉，國民黨不分區立委當選人韓國瑜與國民黨立委江啟臣共組「韓江配」表態角逐。韓親自操盤國會龍頭戰，昨宴請國民黨立委爭取支持，並宣示與江啟臣「雙進雙出」。國民黨主席朱立倫昨天表示，他與韓國瑜談得很清楚，「團進團出」，會有國民黨主體性，也不排除副院長的部分跟民眾黨合作。

新北市長侯友宜表示，韓國瑜和江啟臣都是黨內非常優秀的同志，他高度期待，在野的監督力量要傾聽人民的意見，好好發揮民主制衡。台中市長盧秀燕表示，相信「韓江配」會讓中部得到更多重視與資源分配。

台北市長蔣萬安也說，韓江配絕對是最好的搭配。桃園市長張善政說，國民黨一定是全力支持。

韓國瑜和江啟臣昨天共同受訪，宣示迎接立法院正副院長選舉的挑戰，尋求最大支持，韓強調與江啟臣「雙進雙出」，黨中央理解他們的想法跟理念，謝謝江發揮大無畏的道德勇氣，一起承擔挑戰。

對於國民黨立委傅崐萁有意爭取立院龍頭，韓國瑜不評論，僅說與江啟臣聯手，「希望立法院讓人覺得煥然一新」。他也與國民黨主席朱立倫溝通過，下周一黨中央舉辦立委座談會，會有黨內所有立委到齊，「到時大家心中有話，和盤托出」。

韓國瑜也喊話民眾黨，若能藍白合，江心胸大會立刻退出，釋出最大善意且真誠不虛偽。

黨內傳出傅崐萁希望立法院副院長人選開放黨內假投票，而若假投票，「韓江配」將退出正副院長選舉。朱立倫昨天闢謠，稱這是典型的製造謠言，破壞國民黨的團結，韓江全力以赴，黨中央向來尊重黨團自主，態度已經非常清楚，不需要再製造任何紛擾。

朱立倫說，他跟韓國瑜談得很清楚，國民黨對於這場立法院正副院長選舉會清清白白、實實在在的團結黨內跟黨團同志，會一致行動，團進團出，會有國民黨主體性，當然不排除副院長的部分跟民眾黨合作，但一定會有堅定完整的立場。

朱立倫也說，韓國瑜能積極的跟所有立委同志或黨團成員保持密切聯繫，接下來應主動拜會，包括民眾黨及其他立委朋友，爭取最多支持。

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