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角逐立院龍頭 國民黨「韓江配」率先表態

聯合報／ 記者周佑政鄭媁屈彥辰林銘翰／台北報導
國民黨不分區立委當選人韓國瑜（右）昨率先表態，將與國民黨四連霸立委江啟臣（左）搭配，爭取立法院正副院長。圖／翻攝自韓國瑜臉書
國民黨不分區立委當選人韓國瑜（右）昨率先表態，將與國民黨四連霸立委江啟臣（左）搭配，爭取立法院正副院長。圖／翻攝自韓國瑜臉書

新國會二月一日開議，同步登場的立法院正副院長選舉備受矚目，掌握國會第一大黨的國民黨，韓國瑜江啟臣率先表態組成「韓江配」角逐，民進黨將推出現任正副院長游錫堃蔡其昌「堃昌配」搭檔參選；扮演關鍵少數的民眾黨，昨宣布不會與個別候選人私下協商或利益交換，言下之意，可能選擇走自己的路自提人選，或集體不投藍綠。

新國會三黨不過半，國民黨共五十二席、友黨（無黨）二席，民進黨五十一席，民眾黨八席，國民黨在下屆立法院躍升「實質第一大黨」，加上友黨，雖有人數優勢，但民眾黨八席動向將是關鍵，若民眾黨參戰或票不投藍綠，國會龍頭戰將回到「禿子與水牛」的藍綠對決，國民黨有望取得國會的第一勝，囊括正副院長。

韓國瑜向民眾黨遞出橄欖枝

國民黨不分區當選人韓國瑜昨天率先宣布，他已邀請四連霸的國民黨立委江啟臣搭檔角逐立法院正副院長，未來盼攜手校正回歸立法院該有的監督制衡角色，而不是過去八年的「立法局」。

不過，韓國瑜也向民眾黨遞出橄欖枝表示，願將副院長一職優先給民眾黨人選。

韓國瑜表示，需要實現立法院的在野大團結，才更能實現對八百多萬選民做出的神聖承諾，江啟臣答應合作，但仍以團結在野、共同監督為優先目標，只要民眾黨的朋友願意合作，江願將副院長一職，優先給民眾黨推出人選，促成在野大團結，讓民進黨感受到六成民意的憤怒，學會謙卑、反省、改變。

柯：集體意志不因遊說改變

對此，民眾黨團冷回，「本黨不會與個別候選人私下協商，或利益交換」。民眾黨主席柯文哲昨說，民眾黨已提出想法，有志競選者應致力推動國會改革，而非只求落實黨意，「這是我們集體意志，不會因為任何人的遊說而改變」。

民進黨團總召柯建銘則說，民進黨一定會推出現任正副院長游錫堃、蔡其昌繼續搭檔參選，民進黨會用這個組合，「看起來三黨都會自己推人」。對於「韓江配」，柯建銘說，這是國民黨家務事，要選院長就去選，未來新國會結構，相信大家都很清楚，跟韓國瑜所謂六成民意憤怒有什麼關係？沒有必要講這種話。

柯建銘說，國民黨與民眾黨現在爾虞我詐，民進黨會按照自己的規畫走，民眾黨沒有跟民進黨接觸，「目前我們不會跟民眾黨談」。

藍傳黨內還有人想要副院長

國民黨立委王鴻薇說，如果還有黨內立委也爭取參選，前面要有程序，不管是透過協調或假投票產生，若大家都同意，也無其他人爭取，只有韓國瑜和江啟臣這組，當然全力支持。

國民黨立委當選人黃健豪說，院長人選沒有爭議，但據他了解，「黨內還有人想要副院長」，可能需要一段溝通跟協調過程。

2024選舉 2024立委選舉 韓國瑜 江啟臣 柯建銘 蔡其昌 游錫堃 國會改革 柯文哲 校正回歸

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