新聞幕後／防藍內亂迫白現形 韓國瑜一石二鳥
國民黨不分區立委當選人韓國瑜昨表態與國民黨立委江啟臣共組「韓江配」，準備角逐立法院正副龍頭。橫空出世的搭配組合就連自家立委都感到突然。據了解，韓國瑜是與黨內青壯派籌畫後才出手，搶先揭露底牌，有兩項目標，一是防堵自己人打亂布局，二是迫民眾黨表態。
據了解，某位國民黨立委積極爭取角逐立法院副院長，早在大選期間，就多方奔走，爭取每位可能當選立委的候選人支持，接洽了近四十位區域立委候選人「團購」競選周邊小物，有立委當選人私下表示，這位國民黨立委雖未講明要爭取，但「友好」動作不言可喻，盡在不言中。
因此，這位國民黨立委動作頗大，已引起黨內側目，韓國瑜被黨中央安排出任首席不分區立委，當時就是布局立法院長，因此在各個造勢大會上，「給我一個院長，韓國瑜」早已喊得震天價響。「韓江配」此時浮上檯面，意在防止這位企圖心強盛的國民黨立委攪亂立院龍頭戰的布局，另一目的是迫民眾黨現形。
黨內人士表示，總統大選過程中，藍白合不合吵嚷了半年之久，但因白營反覆不定，民眾黨主席柯文哲簽下六點協議又反悔不認，選後民眾黨準立委黃珊珊等人不斷放話，藍營內部許多人對白營產生高度的不信任，主張自提正副院長人選角逐的聲音占多數。
江啟臣答應攜手韓國瑜，「韓江配」爭取正副院長，但仍預留藍白合作空間，向民眾黨喊話團結在野、共同監督，除了再次展現藍白合作的誠意以外，更重要的是測試民眾黨監督執政黨的決心有多大，要讓外界知道，一旦民眾黨不願合作，甚至去與綠營合作，責任就不在國民黨。
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