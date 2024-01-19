觀察站／國會延長賽 藍綠出招拒白牽制

新國會三黨不過半，立法院正副院長選舉，韓國瑜已表態以「韓江配」參戰，民進黨朝「堃昌配」布局，外界原本猜測的藍白合或綠白合不易成真，原因是民眾黨雖率先拋出國會龍頭選舉會「團進團出」，要藍綠先作答國會改革考量，但藍綠都冷處理，不受八席小黨牽制的聲浪高漲，民眾黨只能「走自己的路線」。

國會正副龍頭戰是新國會成立後的第一戰，藍綠白在總統大選激烈過招分出勝敗後，戰場延伸到新國會上演「延長賽」，民眾黨扮演關鍵少數牽制藍綠，民眾黨要選擇藍或綠合作成為焦點，但民眾黨選擇不靠向藍綠，國民黨掌握席次優勢，韓國瑜問鼎國會龍頭機率大增。

立法院正副院長選舉，民進黨將由游錫堃（左）與蔡其昌（右）角逐。圖為四年前兩人當選正副院長。本報資料照片

民眾黨掌握下屆立院八席立委，成了關鍵少數，民眾黨率先拋出國會改革四大主張，出考題給兩大黨。不過，除了「戰鬥藍」領袖趙少康附和，國民黨只回以「國民黨會走自己的道路、正確的道路，不辜負民意的期許」；民進黨團也冷回「民進黨團將結合新民意，盤點過往國會改革法案，在民主憲政原則下，提出完整的國會改革配套及修法」。

對於立法院正副院長人選，民眾黨不分區立委當選人黃珊珊先前表態將「團進團出」投票，黃昨天又重申「本黨不會與個別候選人私下協商，或利益交換」。民眾黨已宣示要走自己的路，集體意志不會因任何人遊說改變，因此最可能走的路有兩條，一是自提人選參戰，八票集體投白；一是不自提人選，但八票會集體投廢票，或是不投票，不在藍綠之間選邊站。

民眾黨擁有關鍵少數席次，在國會龍頭戰先聲奪人，最初持開放立場，頗有拉攏藍綠、兩邊喊價的意味，但藍白若要合作，先前藍營有不好的經驗值，不願再被騙；綠白若要合作，柯心腹蔡壁如已示警「民眾黨若靠攏新潮流拚綠白合，柯文哲恐人設崩壞」，幫柯踩了煞車。柯文哲就算想故技重施，但從藍營的「韓江配」到綠營的「堃昌配」，藍綠兩大黨勇於出招，顯然都不想受到國會最小黨「綁架」。

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