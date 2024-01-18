韓江配逼出民眾黨原形？媒體人稱3願景將跳票 酸白營只顧6字：香多了

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聯合新聞網／ 綜合報導
民眾黨不分區立委當選人黃珊珊（右四）、黃國昌（左四）、陳昭姿（左三）、吳春城（右三）、麥玉珍（右二）、林國成（左二）、林憶君（左一）、張啟楷（右一）。記者胡經周／攝影
民眾黨不分區立委當選人黃珊珊（右四）、黃國昌（左四）、陳昭姿（左三）、吳春城（右三）、麥玉珍（右二）、林國成（左二）、林憶君（左一）、張啟楷（右一）。記者胡經周／攝影

2024大選落幕，國民黨睽違8年再度成為國會最大黨，國民黨不分區領頭羊韓國瑜宣布，將搭檔立委江啟臣角逐立法院正副院長，民進黨立委柯建銘也表態將推游錫堃蔡其昌迎戰，民眾黨的立場成為左右國會生態關鍵。媒體人張禹宣表示，藍營「韓江配」逼出白營真面目，斷言最後立院將「綠白合」，選前允諾非綠選民的政黨輪替、聯合政府、立院合作都將跳票。

韓國瑜今（18）日在臉書宣布，將搭檔江啟臣角逐立法院正副院長，但他也不忘向民眾黨遞橄欖枝，如果民眾黨有意合作，副院長位置可禮讓給白營；面對藍營「韓江配」，民進黨立委柯建銘表示，一定會推出現任立法院正副院長游錫堃與蔡其昌角逐立院龍頭。

立院龍頭之爭浮上檯面，張禹宣在臉書分析「韓江配，逼綠白合現形」，面對藍營遞橄欖枝，白營用「四大訴求」作為擋箭牌，張認為此舉是為了二輪投票的「綠白合」鋪陳。

張禹宣認為，在藍綠都否決「四大訴求」的情況下，立院第一輪投票民眾黨勢必自提人選，導致無人過半進入二輪投票，但次輪投票將從113席立委限縮成最高票2人，形成韓國瑜和游錫堃捉對廝殺。張禹宣指出，民眾黨除了和柯建銘有恩怨的黃國昌之外，其餘7名立委可能會忍痛投綠，同時主張「不分顏色」、「就人選論人選」為藍白合2.0破局開脫。

此外，韓國瑜宣布搭檔江啟臣角逐立院龍頭，張禹宣指出「搭檔」二字暗示只有「團進團出」的可能性，若白營不願合作，只有韓江一起當正副院長或落選當陽春立委；反觀若白營願意合作，江啟臣可隨時禮讓，這點正是國民黨的底線。

面對國民黨的合作意願，張禹宣直言民眾黨拋出「四大訴求」當作遮羞布，只是為了掩蓋自己想要綠白合的心態，張更直言當初承諾非綠選民「政黨輪替、聯合政府、立法院合作」三大願景將全數跳票。最後，張禹宣大酸民眾黨不想監督政府，「有官當、有錢賺，香多了」。

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