觀察站／陳內閣辭而不退 紊亂責任政治

新科立委馬上將於二月一日報到，但因蔡總統任期到五二○，行政院長陳建仁今天在行政院會提出內閣總辭將只是「行禮如儀」，內閣不會馬上改組。如此一來，以新民意產生的新國會，將遇上辭而不退的舊內閣，不僅紊亂了責任政治，且過渡期將長達三個多月。

會出現這種「看守內閣」達三個多月的情況，主要是總統與立委一起選舉，但二者上任時間不同，這中間的時間差無法拉齊，每四年就可能引發一次爭議。

民進黨立委認為，總統當選人賴清德五二○就職後才有閣揆任命權，蔡總統目前當然可以慰留陳建仁內閣；而為求維持政局穩定，在新總統正式上台前，不針對內閣進行改組也是合理的決定。

但上述說法似是而非。因為，剛完成的立委選舉，國民黨贏得最大黨，民進黨已未過半，這形同對蔡政府及陳內閣的「不信任投票」；而被新民意否定的陳內閣，有何顏面在二月一日之後，毫無愧色地面對新國會？屆時，陳建仁要向立法院提出施政方針報告，是以「敗軍之將」或是「請辭待命」的身分？想來不覺荒唐？

民進黨立委提到，國民黨在二○一六年敗選，行政院前院長毛治國即率領內閣總辭，由馬英九任命時任副院長張善政組閣。這個例子，正好說明即使是過渡內閣時期，也可進行內閣改組。雖然民進黨立委稱當年是五月「政黨輪替」，國民黨才做內閣改組；然而，今年五月中央雖續由民進黨執政，但賴清德得票僅四成，成為「少數總統」，且國會結構在二月即有變化，行政團隊豈不更須適度調整，以符合最新的政治局勢，並反映最新民意？

賴清德昨天「退出新潮流」，看在國人眼裡，宣示意義大於實質；如果真想成為「全民總統」，除了直視民意、面對民意、尊重民意，更該展現改革的誠意。

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