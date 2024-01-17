新國會平均年齡不到53歲！ 他「連任10屆」成資深立委

2024大選結果出爐，立法院出現「三黨不過半」的新氣象，而本屆正副院長將於2月1日選出，不少民眾也十分關注。對此，媒體人黃揚明於臉書分享「第11屆國會冷知識」，包含各立委年齡及資深立委名單，引起話題。

黃揚明透露，目前擔任過「5屆以上」的資深立委，國民黨有羅明才、賴士葆、楊瓊瓔、林德福、傅崑萁與馬文君；民進黨則是柯建銘、林岱樺、邱議瑩、林淑芬、蔡其昌、吳秉叡、李昆澤、陳瑩、陳亭妃及劉建國；無黨籍有高金素梅和陳超明。

值得注意的是，民進黨的柯建銘已連任10屆（第2屆至第11屆），為連任次數最多的立法委員，國民黨的羅明才則連任8屆（第4屆至第11屆）位居第二。此外，從第7屆單一選區制度實施起，當選至今從未落選者包含，柯建銘、賴士葆、羅明才、林德福、林淑芬、邱議瑩、陳亭妃、高金素梅。

最後，黃揚明列出各立法委員年紀，計算出本屆（第11屆）立委平均年齡為52.83歲。70歲（含）以上的立委分別是，林德福（70歲）、陳雪生（71歲）、賴士葆（72歲）、柯建銘（72歲）、陳永康（73歲）、陳超明（74歲）、游錫堃（75歲）

40歲（含）以下立委有張智倫（40歲）、游顥（40歲）、陳冠廷（37歲）、吳沛憶（36歲）、邱若華（35歲）、黃健豪（35歲）、廖先翔（35歲）、徐巧芯（34歲）、羅廷瑋（34歲）、牛煦庭（33歲）、廖偉翔（33歲）、黃捷（30歲）。

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