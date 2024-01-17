立院龍頭之爭！民眾黨喊「改革比位置重要」 郭正亮曝：他們不玩了

隨著2024總統暨立委大選落幕，由國民黨拿下52席、民進黨取得51席、民眾黨奪下8席及無黨籍2席，因此有不少民眾好奇將由誰接任立法院正副院長，而在民眾黨15日的記者會中，不分區立委當選人黃國昌表示，改革比位置重要。對此，前立委郭正亮在節目《觀點》上指出，民眾黨的意思是要將票投給自己，不與藍、綠合作。

在民眾黨15日召開的記者會上，不分區立委當選人黃國昌表示，改革比位置重要，並提出四項具體承諾，希望有志於角逐立法院正副院長的人選，能清楚的向台灣社會報告。此外，不分區立委當選人黃珊珊也於昨（16）日再次發文強調「改革比位置重要」。

對此，前立委郭正亮指出，民眾黨的意思就是會將票投給自己，「他們（民眾黨）不參與正副院長選舉，不跟藍、綠合」。他說明，黃國昌本來就是這種立場，是黃珊珊主張合作正副院長選舉，不過黃珊珊已在臉書表態，就代表民眾黨不玩了。

郭正亮透露，民眾黨不分區立委當選人陳昭姿一定會投自己，另外他也建議民眾黨，一定要堅持同進同出，誰敢跑票就直接開除。他表示，「綠白合」不可能，因為民進黨、立院黨團並未回應黃國昌提的改革要求外，還發新聞稿稱「立法院正副院長是否適任，應以其是否適任國會議長為考量，而非先以各種訴求為前提」，意思為正副院長的條件是協調能力，改革路線到立法院再提。

最後郭正亮補充，若民眾黨這次不和其他政黨有人事方面合作，未來的每項法案、預算都不一定會與特地政黨合作，將完全獨立。

據《立法委員互選院長副院長辦法》規定，正副院長由立法委員互選，全體立法委員皆為候選人，院長與副院長採分開選舉，各自最多兩輪投票。第一輪投票須獲得全院過半立委支持，否則將取前兩名進入第二輪投票，以票多者當選。

商品推薦