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沈富雄讚柯文哲「選得漂亮」 未來靠這3席就能國會改革

聯合新聞網／ 綜合報導
沈富雄評論此次大選稱讚柯文哲選得很漂亮！並認為民眾黨這3人能做到國會改革。圖／聯合報系資料照片
沈富雄評論此次大選稱讚柯文哲選得很漂亮！並認為民眾黨這3人能做到國會改革。圖／聯合報系資料照片

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

總統大選結束，由民進黨總統候選人賴清德贏得4成以上的得票率，將出任下一屆總統。前立委沈富雄昨(15)日在廣播政論節目《POP大國民》中評論此次大選，稱讚「柯文哲選得很漂亮！」，且光靠黨內3席立委便能改革國會，並直言當年的國民黨和過去8年的民進黨60幾席，都沒有做到他們今天3個人的氣勢。

沈富雄說，從美麗島民島第95波候友宜的最高點到封關前一共有14、15波，只有一波上來，現在回頭看，它雖然不是精準的前三名，但也不意外。顯見柯文哲是「白中帶綠」，但即使藍白合也不會贏。

他認為凌濤評論民眾黨的鷹派導致藍白合破局，以致於兩黨與總統選舉勝選無望，包括第95波之後喊話「棄保」，也非正確的言論，他並直指：「若柯文哲不出現，賴清德得票率過半的可能性非常大」。

觀察賴、柯兩人的選舉結果，沈富雄認為賴柯兩人剛好相反，賴清德是「雖贏猶輸，而且贏得慘烈」；而柯文哲是「雖輸猶贏，而且勝得很漂亮」。

沈富雄解釋，因為作為執政黨，「只要國會少一席過半，跟少十席沒有兩樣，差別只是在於一席比較容易去策反，十席比較不容易，但少一席的嚴重性，真的不低於少十席，所以賴清德是慘勝」。而「柯文哲剛好倒過來，柯文哲是雖輸猶贏，而且勝的很漂亮」。

沈富雄還說：「今天柯文哲不要說8席，3席就夠了，剩下的5席可以分2席給國民黨、可以3三席給民進黨，讓他們56比56沒過半」，「柯文哲只要保持3席，做黨主席躲在背後指揮，靠黃珊珊及黃國昌和柯文哲3個人，就可以玩到讓全國人民說『國會改革就是要這樣』，當年的國民黨和過去8年的民進黨60幾席，都沒有做到他們今天3個人的氣勢，完全沒有」。

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