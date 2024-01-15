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朝小野大…藍要持續監督 白促內閣跨黨派

聯合報／ 記者鄭媁林縉明／台北報導
民進黨主席賴清德當選總統，面臨朝小野大的挑戰。記者林澔一／攝影
民進黨主席賴清德當選總統，面臨朝小野大的挑戰。記者林澔一／攝影

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

民進黨總統當選人賴清德面臨朝小野大的挑戰，他昨天表示，將依據憲政體制籌組民主大聯盟、開放政府、用人唯才、不分黨派，讓優秀人才加入政府。不過，國民黨對此持保留態度，強調將扮演忠誠反對黨監督制衡；民眾黨則說，新政府應該要謙卑面對民意，內閣組成要從專業性考量，用人唯才，而不是政黨酬庸。

國民黨立委賴士葆認為，賴清德嘴上這樣說，但如果真要不分黨派找人才加入新政府，藍綠白都是執政黨，那在野黨呢？總是需要國民黨持續監督；未來民眾黨若選擇與民進黨合作，國民黨就是唯一的監督力量，所以賴清德願意找國民黨人才入閣的可能性不高，聽聽就好。

國民黨立委李德維也說，以政治光譜而言，國民黨和民進黨的距離很遠，國民黨已確立接下來會扮演忠誠反對黨的角色，落實監督制衡民進黨。

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠表示，從選舉結果可以看出，賴清德得票率僅約四成，代表仍有六成的民眾，對於民進黨執政八年表現有很多不滿，接下來新政府應該要謙卑面對民意，內閣組成要從專業性考量，用人唯才，而不是政黨酬庸，內閣團隊要跨黨派用人，不分黨派面對民意。

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