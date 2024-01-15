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立委得票數未達門檻保證金要沒收 落選人嗆丟蛋抗議

聯合報／ 記者劉星君徐白櫻／連線報導
屏東縣議員蔣月惠二度參選立委失利，原以為可以拿回保證金，但得票數未達選罷法門檻。記者劉星君／攝影
屏東縣議員蔣月惠二度參選立委失利，原以為可以拿回保證金，但得票數未達選罷法門檻。記者劉星君／攝影

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屏東縣無黨籍議員蔣月惠二度參選屏北立委落敗，原以為可取回20萬元保證金，將捐給羅騰園殘障基金，但屏縣選委會表示，蔣得票數未達選罷法規定門檻，保證金沒收、也領不到選票補助款，蔣不滿表示，要丟環保雞蛋抗議；另台東6名立委候選人也有3人未達門檻，都將沒收20萬保證金。

蔣月惠這次拿到2萬5270票，比起上屆2萬4118票，增加1152票，得票率達到該選區投票數11.3%，蔣月惠對外表示，依選委會10%可退回20萬保證金規定，將全數捐羅騰園殘障基金。

屏縣選委會表示，選罷法第32條規定，保證金退回標準是依選舉人數計算，屏北區選舉人數31萬9941，10%標準要3萬1994票，蔣未達標準，選舉保證金沒收；另依42條規定，蔣得票數也未達領取1票30元選票補助款門檻。

蔣月惠昨獲悉結果原稱會繼續努力，後來又說這樣不合邏輯，應該依投票率計算才正道，她的得票率11.3%，已逾10%，應該退回20萬保證金，選委會若不退回，她要丟環保雞蛋抗議。

台東區域立委6搶1，國民黨黃建賓、民進黨賴坤成、無黨籍劉櫂豪3人得票數均達1萬1千票以上，保證金可領回。

但無黨籍許瑞貴雖在關山鎮獲最高票，總票數仍未能跨過門檻，另小歐盟黃婉茹及無黨籍陳長宏得票也不足，都將沒收20萬保證金。

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