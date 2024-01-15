高雄立委藍全輸 柯志恩：有些意外

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

2024總統立委大選落幕，民進黨高雄8席立委全壘打，多名連任立委被視為下屆市長接棒人選，但被點名立委都低調表示，剛當選應先把立委本分做好、暫不考慮這部分；國民黨智庫執行長柯志恩坦言，藍8席都沒過關「有些意外」，現在市長布局太早；國民黨市議員鍾易仲則憂心，高雄政治未來4年仍處一言堂。

民進黨高雄立委「八仙過海」，除市議員黃捷、李柏毅轉戰立委成功，多名連任的立委在選前即被各方看好，是高雄市長陳其邁接棒人選。

立委賴瑞隆連2屆選舉拿下高雄最高票，昨到前鎮、旗津、小港掃街謝票，地方也稱讚他是適合人選。

前鎮區里長聯誼會主席王進亨認為，賴瑞隆比其他人更具備市長條件；但對於外界關心問鼎百里侯想法，賴直言「暫不用考慮這些！」

賴瑞隆表示，選民讓他高票連任，最優先是把立委工作做好，這次面臨國會不過半，局勢很複雜，首要就是全力做好立委工作，這是高雄人期待。

4連霸立委許智傑昨謝票時表示，捷運黃線、鳳山車站、國道7號、三井Lalapor等重大建設都將繼續推動，當1天和尚敲1天鐘，先把國家和城市治理好比較重要，其他都沒想。

另4連霸立委邱議瑩、7連勝立委林岱樺昨忙謝票，也都強調「先把立委本分做好」。

鍾易仲參選鳳山區立委敗選後，昨走訪各地謝票，他直言，看到支持者不捨淚光，心裡充滿愧疚，但最惋惜的是，高雄仍處於一面倒的政治生態，欠缺強而有力的監督力量，憂心高雄未來4年仍處在一言堂環境。

國民黨柯志恩被地方視為藍軍下屆高雄市長最佳人選，對於這次高雄立委選舉結果，她坦言，原以為左楠這席可勝選，但卻落空，也意外高雄總統票數少於她前年參選市長票數，研判部分被民眾黨瓜分。

她說，唯一欣慰是，國民黨重返國會最大黨，但現在談市長布局還太早，立委上任後再與中央及市黨部討論。

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