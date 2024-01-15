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黃珊珊：有心人挑撥離間 藍委：珍惜整合機會

聯合報／ 記者林縉明鄭媁／台北報導
柯文哲競辦總幹事黃珊珊。聯合報資料照
柯文哲競辦總幹事黃珊珊。聯合報資料照

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

總統大選落幕，民進黨賴清德當選。國民黨二○二四競選發言人凌濤批評，民眾黨柯文哲競辦總幹事黃珊珊是罪魁禍首。黃珊珊昨再度表示，藍白合破局，就像藍營詐騙別人不成，反責怪報警的行員，對方只想著政黨私利，選舉過程有心人在我軍與盟友裡製造敵人、找戰犯，製造謠言，挑撥離間，這些都是最廉價的手法。

國民黨立委私下表示，選後黨內已相當克制，未對民眾黨有任何惡意發言，民眾黨要成為在野黨還是執政黨的一員，球在柯文哲手上。

國民黨立委李德維表示，如果民眾黨決定與國民黨合作，就要珍惜重視在野整合的機會；反之，就此各走各的路，國民黨雖未過半，只要團結，仍可以發揮監督力量。

藍白合破局，黃珊珊被點名是戰犯。她表示，兩個完全不同ＤＮＡ的團體，沒有正直誠信，只想著政黨私利，國民黨並沒有要真正整合包括鴻海創辦人郭台銘在內的在野力量，只想用民調誤差範圍引君入甕，再硬要小黨讓六個百分點，如此荒唐行徑，誰能接受？

「我的任務是守護柯文哲，守護台灣民眾黨的價值。」黃珊珊表示，她不像國民黨主席朱立倫，詐騙不成反而責怪報警的銀行行員。如果明知被詐騙，還會繼續匯款嗎？

黃珊珊說，她簽過副總統與不分區立委登記的文件，到最後一刻才確定成為不分區第一名，這個席次本來是希望與郭台銘團隊協商，延攬郭推薦的優秀人才，因為她隨時可進可退，事情就這麼簡單。

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