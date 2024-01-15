花蓮立委選舉綠拿4成票 保住基本盤

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

民進黨立委候選人張美慧在花蓮拿下40.45％選票，雖敗選，得票率與上屆副總統當選人蕭美琴選立委時相差無幾，顯示綠保住基本盤。張美慧表示，未勝選就是努力不夠，會持續深耕地方，盼突破困境。連任成功的國民黨傅崐萁昨持續謝票行程，縣黨部認為，傅這次勝選原因，主要與訴求民眾關心的交通議題有關。

第11屆立委選舉花蓮投票率為67.72%；國民黨推薦的傅崐萁以6萬8786票當選花蓮立委，民進黨張美慧則獲得5萬1732票，儘管未勝選，但以得票率看，張美慧40.45%與蕭美琴40.53%差不多，代表綠營主打「美慧接棒美琴」策略奏效，喚起選民記憶，除了蕭在第9屆勝選，今年是近年在花蓮選得最好的，可說雖敗猶榮。

張美慧昨天展開全縣謝票，待謝票行程及整理物資工作告一段落，將檢討選戰的不足與缺失，盼藉此突破民進黨在花蓮的困境；雖然需要一點時間，「只要去做，一切都不嫌晚」，才是在花蓮深耕及經營的務實作法。

民進黨花蓮縣主委嚴献宗表示，未來加強地方社團組織的連結，培育年輕人參選公職人員，讓花蓮鄉親看見民進黨展現不一樣氣象，帶給花蓮人更好服務。

傅崐萁昨天則持續謝票行程，從縣境最南端富里鄉出發，一路往北向鄉親致謝。國民黨縣黨部主委張逸華認為，傅勝選原因主要與選戰訴求「決戰花東快」有關，開票結果顯示縣民對交通建設的需求，也肯定傅為花蓮爭取重大建設的問政績效。

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