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北市多個選區藍綠分裂 漁翁得利

聯合報／ 記者林麗玉洪子凱／台北報導
高嘉瑜昨天一早到內湖737市場謝票，沿路支持者喊加油，她再度忍不住落淚。記者林麗玉／攝影
高嘉瑜昨天一早到內湖737市場謝票，沿路支持者喊加油，她再度忍不住落淚。記者林麗玉／攝影

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

北市多個三腳督選區，因泛綠、泛藍分裂被指讓對手漁翁得利。其中港湖高嘉瑜落選，外界指向是台灣基進吳欣岱瓜分選票，高嘉瑜昨謝票受訪說，若港湖綠營分裂絕對不可能贏；至於士林北投泛藍分裂，吳思瑤連任成功；中正萬華國民黨鍾小平因于美人搶票，最後民進黨吳沛憶當選。鍾小平說，是自己努力不夠，才未讓中正萬華政黨輪替；張斯綱表示，未來整合時程應提早才有機會翻轉士北。

爭取連任的港湖立委高嘉瑜這次拿下9萬5241票，泛綠吳欣岱拿到2萬6382票，高不敵國民黨李彥秀的11萬2743票落敗；中正萬華選區鍾小平、吳沛憶、于美人三腳督，吳沛憶以6萬6932票勝選，鍾小平拿到5萬7634、無黨參選的于美人拿下3萬8913票；士林北投無黨參選的侯漢廷拿到2萬8510票，國民黨張斯綱7萬1837票，民進黨吳思瑤以9萬1958票順利連任。

高嘉瑜昨一早到內湖737市場謝票，許多支持者加油打氣，高仍邊發春聯邊忍不住落淚，對於吳欣岱昨在發表敗選感言時比YA，讓民進黨支持者留言怒罵「你開心了嗎？」高嘉瑜說，不知道吳真正目的是什麼？儘管這次選戰打開吳的知名度，但這樣的結果是「親痛仇快」。

國民黨中正萬華立委候選人鍾小平說，是他努力不夠。圖／鍾小平辦公室提供
國民黨中正萬華立委候選人鍾小平說，是他努力不夠。圖／鍾小平辦公室提供

中正萬華鍾小平昨到中正區謝票，對於沒拿下一席立委，鍾表示是他努力不夠，才未讓中正萬華迎接充滿希望的輪替，會繼續努力為在地拚戰、服務。

國民黨士北候選人張斯綱昨到市場謝票。圖／張斯綱辦公室提供
國民黨士北候選人張斯綱昨到市場謝票。圖／張斯綱辦公室提供

張斯綱昨謝票時也表示，這場立委選舉確實可惜，他與侯漢廷票數相加是可以贏過吳思瑤，很多支持者也感到難過，也給在野陣營一個警惕，未來提名、整合時程應再提早，才有機會翻轉士北區。

2024選舉 2024立委選舉 鍾小平 高嘉瑜 吳沛憶 張斯綱 吳欣岱 吳思瑤 侯漢廷 李彥秀

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