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立委落選…李有宜轉戰議員 蔣欣璋評估

聯合報／ 記者劉懿萱李成蔭葉德正邱瑞杰／新北報導
國民黨廖先翔（右二）勝選，昨天上午在汐止忠順廟旁，向到市場採買的民眾謝票。記者邱瑞杰／攝影
國民黨廖先翔（右二）勝選，昨天上午在汐止忠順廟旁，向到市場採買的民眾謝票。記者邱瑞杰／攝影

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

2024大選落幕，候選人團隊幾家歡樂幾家愁。不管當、落選，候選人昨天還是起個大早安排車掃謝票，有候選人表態想繼續蹲點，或投入2026市議員選戰。

投入新北第12（汐止）選區的廖先翔，擊敗民進黨現任立委賴品妤，他昨早到汐止忠順廟旁，向來往中正市場採買的民眾致意。廖先翔說，選舉過程有競爭，批評與指教會成為他繼續成長的養分，感謝賴品妤4年來對地方的付出，未來他接棒，會把地方顧得更好。

第2（蘆洲、五股）選區民進黨立委林淑芬六連霸達陣，對手民眾黨李有宜拿8萬4000票，表現不俗。李有宜說，看得到地方渴望改變的心，許多選民鼓勵不要放棄，她也決定繼續深耕地方，將投入2026議員選戰。

民眾黨立委候選人邱臣遠參選落敗，昨安排車掃謝票。圖／邱臣遠團隊提供
民眾黨立委候選人邱臣遠參選落敗，昨安排車掃謝票。圖／邱臣遠團隊提供

第8（中和）選區藍綠白廝殺，國民黨張智倫以8萬9808票勝出，領先民進黨吳崢的7萬7763、民眾黨邱臣遠的4萬2759票。是否蹲點再戰，吳崢、邱臣遠沒把話說死，不排除繼續深耕經營。

民進黨吳崢（左三）敗選昨啟動車掃謝票，不少支持者到場搶合照、簽名。記者劉懿萱／攝影
民進黨吳崢（左三）敗選昨啟動車掃謝票，不少支持者到場搶合照、簽名。記者劉懿萱／攝影

投入第1（淡水、林口）選區挑戰失利的何博文將回歸民進黨新北市黨部主委角色，何下一步將深耕北海岸選區，還是轉入板橋東區戰場？何說，還沒想這麼遠，眼前先將選務收尾。

投入第4（新莊）選區落敗的蔣欣璋預計回議長蔣根煌服務處，繼續為鄉親服務。蔣被問到是否接棒父親投入下一屆議員選舉，蔣說「還在評估，說不定有其他更好人選」。

第11（新店）選區民進黨候選人曾柏瑜拿下民進黨在該區史上最高票，她說，不排斥繼續經營地方，也期待有更多年輕世代到艱困選區開疆闢土。

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