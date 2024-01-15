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敗將下一步…林家興長駐台中 林靜儀關服務處

聯合報／ 記者游振昇黃寅劉柏均／台中報導
民進黨立委林靜儀（左）連任失利，她昨在霧峰車隊謝票。記者黃寅／攝影
民進黨立委林靜儀（左）連任失利，她昨在霧峰車隊謝票。記者黃寅／攝影

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選後幾家歡樂幾家愁，國民黨林家興昨車掃謝票，已找好落腳處與服務處，不參選下屆議員，將成立社團幫助年輕人參與公共事務。

連任立委失利的民進黨林靜儀說，未來人仍在台中，但選區內的服務處春節後全都關掉，先休息一陣子；張廖萬堅昨謝票時表示，無法繼續在立院服務，會沉澱思考下一步。

民進黨立委莊競程爭取連任立委，輸給國民黨對手黃健豪。莊競程昨天整天在北區、北屯車隊掃街謝票，90度鞠躬感謝選民支持。對於未來動向、莊說，他會更加關心北北屯的鄉親，也會繼續在地方設服務處服務，讓台灣更好。

林家興挑戰2020全國最高票立委何欣純，投入半年帶動國民黨票數成長。林家興昨天車掃謝票說，已經找好在地住處及服務處，會留在大里、太平繼續打拚，他承諾不參選下屆議員。

林家興說，他會成立協會等社團組織，培養在地年輕人參與公共事務、服務家鄉；他的團隊平均年齡不到30歲，都是台中、屯區子弟，希望家鄉能改變，他會繼續努力。

張廖萬堅昨天車掃謝票，他說無法連任，還是要跟市民道謝，無法繼續在立法院服務，但只要能讓台灣更好，都會去思考，先好好沉澱一下。

林靜儀昨車隊謝票，有選民送上小禮物表達不捨。她未來人仍在台中，但是選區內的服務處春節後全都關掉，這2年工作強度很大，她會先休息一陣，家裡實在太亂了要好好整理。

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