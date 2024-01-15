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中市府藍白合？王育敏轉戰立院 藍建議蔡壁如接副市長

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
台中市國民黨多位議員建議，盧秀燕（左）可延攬民眾黨立委落選人蔡壁如（右）加入市府團隊，繼續「藍白合」。圖／聯合報系資料照
台中市國民黨多位議員建議，盧秀燕（左）可延攬民眾黨立委落選人蔡壁如（右）加入市府團隊，繼續「藍白合」。圖／聯合報系資料照

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

國民黨不分區立委拿下13席，排名第13的台中市副市長王育敏2月1日將重返立法院。國民黨多位議員昨天建議，台中市長盧秀燕可延攬民眾黨立委落選人蔡壁如加入市府團隊，繼續「藍白合」。

盧秀燕在這次大選強力主導中台灣區域立委成「藍白合示範區」，台中藍營立委席次也從現有2席增至6席，重回8年前榮景；蔡壁如挑戰立法院副院長蔡其昌，小輸7250票，拿下45.13%得票率，成為民眾黨得票率最高的區域立委候選人。

國民黨多位資深市議員表示，盧秀燕是國民黨直攻2028的熱門人選，民眾黨支持者對盧秀燕也相對友善，如果能留蔡壁如在台中市政府，甚至接替王育敏出任副市長，有助未來選情。蔡壁如在這次立委選舉為國民黨立委候選人站台，幾乎有求必應，帶旺整體立委選情。

蔡壁如昨到清水市場謝票時表示，她將留在台中繼續努力，海線5行政區將找據點耕耘，等4年後再戰。對於藍營議員推薦副市長一事，幕僚則低調表示「沒聽說」。

另一位被點名可接任副市長的是民政局長吳世瑋，他歷任區長、建設局長，與藍綠議員互動良好，議員認為吳有助府會和諧。

王育敏當選不分區立委，1月31日離職，2月1日到立院就職。王育敏說，她到立法院後會為台中市爭取重大建設，像捷運藍線是台中大動脈，是她優先爭取的重大項目。

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