綠白合作有先例 新國會操作空間大

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

新國會三黨不過半，民眾黨掌握關鍵少數8席，未來法案是否會過半數要看白營臉色，雖然選前藍白多次討論聯合政府，過去在立法院也有合作，但綠白合作也不是沒有先例，在教科文委員會民進黨曾讓時任民眾黨立委張其祿當選委員會召委。學者蘇子喬也指出，「少數政府」寸步難行的例子殷鑑不遠，綠仍有望找白合作。

民眾黨成關鍵少數

2024年總統立委選舉結束，總統雖因為藍白合談判破局，不意外的由民進黨候選人賴清德當選，但民進黨在國會卻失去絕對多數優勢，僅51席變成第2大黨。國民黨則從38席成長至52席，外加兩席對藍友善的無黨籍立委，在這次選舉中躍升第一大黨，但藍綠都沒有過半。

民眾黨雖區域立委鎩羽，卻靠著政黨票獲得8席不分區立委，因此形成關鍵少數，而新國會上任的第一個問題就是立法院長選舉，由於人選需要過半數立委同意，因此民眾黨只要支持藍或綠，就會讓其中一方的人選當選立法院長，藍營最可能推派不分區第一名的韓國瑜，民進黨則是讓游錫堃連任。

藍白並非意見一致

雖然過去都是藍白在談合作，立法院的表決也會一起投否決票，但那是因為藍白當初的席次都無法推翻民進黨的絕對多數，因此在合作上較無爭議，但其實細究一些議題，如囤房稅、立院休會等，民眾黨的意見都不見得與國民黨相同，加上藍白合先前談崩下，雙方並沒有想像中的願意再合作。

其實綠白合作也不是沒有先例，在第十屆立法院第七會期的委員會召委選舉上，民進黨就與民眾黨策略性合作，讓民眾黨立委張其祿透過抽籤，獲得教科文委員會召委席次，而民眾黨在衛環委員會支持民進黨獲得全部2席召委。雖然張其祿受訪時否認綠白策略性交換召委，但投票結果外界都看在眼裡。

綠盼莫重演朝小野大

東吳大學政治學系教授蘇子喬受訪時也曾指出，從選前民眾黨主席柯文哲對民進黨嚴厲的批判來看，「綠白合」的機率相對比較低，但仍不能排除可能性，尤其是如果民進黨以閣員位置來談合作，讓民眾黨優秀人才可以入閣，還是有組成執政聯盟的可能性，只是這就必須進行民進黨與民眾黨之間的政黨協商。

蘇子喬強調，不管是藍白合，推出在野多數聯盟能接受的閣揆人選，或是綠白合讓民眾黨有入閣的可能，這樣的聯合政府形式都會比少數政府運作順暢，避免施政陷入政黨間的惡鬥。他提醒說，2000年陳水扁政府朝小野大時，「少數政府」寸步難行的例子殷鑑不遠。

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