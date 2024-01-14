蔡其昌：挺過藍白合海嘯第一排
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選舉落幕，台中市立委藍綠洗牌，立法院副院長蔡其昌完成四連霸，他昨晚說「挺過藍白合海嘯第一排」，感謝支持者守護他。民眾黨立委蔡壁如吞敗，她對支持者與台中市長盧秀燕致歉，強調已愛上海線，將繼續深耕。
中二選區民進黨現任立委林靜儀前年補選勝出，昨晚她輸給國民黨立委候選人顏寬恒。顏寬恒說，這不是王子復仇，因為沒有王子，而是爭回公理與正義，他會更努力，把過去4年沒做的建設與服務，都爭取回來，讓中二未來更進步。
林靜儀說，她在「中二」服務2年又3天，感謝鄉親，也恭喜顏寬恒；民主選舉有競爭會帶來進步，很抱歉這次沒有翻轉中二，希望顏能善待地方民眾，中二一定會愈來愈好。
蔡其昌是台中市第一選區立委，這次對上藍白合力支持的蔡壁如，蔡其昌過去3屆都大幅領先，2020年更領先對手近6萬票，昨天只以6千多票勝出。
蔡其昌昨晚宣布勝選時表示，這場選舉很不簡單，在藍白合下，中一選區成為台灣海嘯第一排，大家在困難下守護他，才能贏這場選戰；他會更認真打拚，在立法院為台中海線爭取建設，推動改革、繼續努力。
蔡壁如昨晚宣布敗選，蔡壁如先向支持者致歉，她也向盧秀燕喊話，「抱歉我讓妳失望了，但是我會更加努力」，她已深深愛上海線，會繼續深耕。有支持者不捨擁抱蔡，更眼眶泛紅大喊「繼續走，一定贏！」
蔡壁如說，對於選舉成績「我還是滿意」，有盧市長強力支持，「F4加蔡」就上了3席，成績應該算很好，但她在海線讓大家失望，會深刻檢討、繼續努力。
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