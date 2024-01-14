顏寬恒復仇 盧秀燕「收回」中五

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

首次參選的國民黨立委候選人廖偉翔（中），昨打敗現任立委張廖萬堅勝選。記者劉柏均／攝影

台中市8席立委大洗牌，民進黨賴清德贏得總統大選，但台中立委選舉「敗給」台中市長盧秀燕，綠委席次從6席掉到2席，綠委只剩蔡其昌、何欣純；國民黨贏下台中市第二、四、五、六選區，加上藍委江啟臣、楊瓊瓔連任，從2席成長到6席。

藍綠布局2026市長選舉，民進黨何欣純、蔡其昌、國民黨江啟臣、楊瓊瓔都被看好更上層樓。蔡其昌有參選經驗，何欣純也有參選意願，誰出線得看派系共識；江啟臣當過國民黨主席，楊瓊瓔雖未規畫參選，若綠營提名何欣純，將被列入口袋名單。

台中市是藍白合示範區，民眾黨蔡壁如挑戰蔡其昌失利，蔡其昌得票率49.63%，儘管完成四連霸，卻是歷屆來得票率最低且跌破5成；蔡壁如得票率45.13％，她雖未當選，卻「照亮」國民黨立委選情，帶旺中二顏寬恒、中四廖偉翔、中五黃健豪、中六羅廷瑋勝出。

中二選區堪稱選舉「火藥庫」，顏寬恒4年前先輸給前立委陳柏惟，補選又輸給林靜儀，他重振組織，同時嗅到「藍白合」紅利，顏家黑派大力支持蔡壁如參選，藍白互相加持，擴展柯粉支持，助攻顏寬恒「復仇」勝選。

中四選區廖偉翔打敗綠委張廖萬堅，首次參選告捷。張廖2020年立委選戰對上廖偉翔母親、國民黨議員黃馨慧，當時張廖以2萬6千票勝出，昨晚張廖輸給廖偉翔六千多票，無緣三連霸。

中五選區為盧秀燕本命區，莊競程2020年打敗國民黨老將沈智慧，他勤跑基層，加上舅舅、民進黨5連霸議員曾朝榮相挺；國民黨黃健豪是2屆議員，盧秀燕擔任競總主委，最後黃健豪成功為國民黨收回中五席次。

中六選區屬於台中舊城區，從2012年起，由民進黨林佳龍、黃國書擔任立委，黃不選連任，藍綠各派現任議員江肇國、羅廷瑋對決，藍綠激戰，羅廷瑋勝出，綠營無力守住「中六」江山。

國民黨黃健豪贏得台中市第五選區立委，不但是他個人的勝利，也讓北區、北屯區重新回到藍營懷抱。記者黃寅／攝影

民進黨立委林靜儀（中）昨晚宣布敗選，支持者不捨擁抱安慰。圖／讀者提供

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