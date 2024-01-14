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彰立委皆連任 南投藍2席全拿

聯合報／ 記者劉明岩江良誠／連線報導
南投縣長許淑華擔任聯合競選總部主任委員（左）成功輔選游顥（右）當選。記者江良誠／攝影
南投縣長許淑華擔任聯合競選總部主任委員（左）成功輔選游顥（右）當選。記者江良誠／攝影

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

國民黨立委馬文君昨晚6時許自行宣布勝選，現場支持者歡呼，放鞭炮並高舉「眾望所歸」勝選紅紙。記者賴香珊／攝影
國民黨立委馬文君昨晚6時許自行宣布勝選，現場支持者歡呼，放鞭炮並高舉「眾望所歸」勝選紅紙。記者賴香珊／攝影

民進黨賴蕭配在總統大選勝出，彰化縣綠營3席立委及藍營1席都順利獲得連任，彰化縣長王惠美未能收復自己的一選區本命，彰化藍綠立委版圖回到原點；南投第二選區現任蔡培慧輸給國民黨游顥，南投縣長許淑華保住本命區，南投2席立委都成藍營天下。

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彰化縣藍綠政治版圖相當，但連兩屆的4席立委，綠營都占3席。國民黨提名的一選區候選人阮厚爵在王惠美全力輔選，加上組織運作，原本聲勢不錯；沒想到選舉最後關頭出現他嗆警的影片廣被流傳，殺傷力甚大。民進黨候選人陳秀寳有中央動員輔選，並在鹿港舉辦大型選情之夜全力拉抬，阮厚爵終以兩萬多票落敗。  

藍營二選區楊曜聰、四選區鄭俊雄雖有王惠美賣力輔選，並強攻「中央卡建設」議題，但知名度及地方經營不如對手，輸給現任的黃秀芳、陳素月；藍營立委謝衣鳯與北農前總經理吳音寧雙姝之爭，雙方知名度都高，吳猛攻家族政治與「豪宅」議題，未能扭轉戰局，謝衣鳯順利連任。

南投一選區立委馬文君立委五連霸，民進黨從中央到地方猛攻潛艦國造案，馬在國有地上的老家，也被攻擊為違法豪宅，但潛艦、違建未在地方發酵；反觀民進黨蔡銘軒也有透天厝違建問題，綠營猛攻「房事」反而出現「回力鏢」。

南投二選區去年補選，當時綠營全黨輔選一人，蔡培慧勝選為民進黨插旗，讓藍營士氣陷入困境；國民黨提名竹山現任議員游顥，知名度不如蔡培慧，但該選區是許淑華經營20年的大本營，許當母雞帶游顥反攻，決戰南投市、竹山鎮票倉，讓蔡當10個月的立委拱手讓出。

彰化立委選舉結果，牽動下屆縣長之爭。謝衣鳯順利獲得連任，最被看好，但選舉時被攻擊的國有地房舍問題，縣長選舉會受更嚴格檢視；民進黨四連霸立委陳素月展現企圖心，彰化市長、賴清德彰化競選總幹事林世賢也虎視眈眈，本屆縣長失利的立委黃秀芳，也不排除捲土重來。

許淑華輔選成功，尤其游顥打敗蔡培慧，搶回南投濁水線立委，打亂民進黨下屆縣長布局，綠營暫時找不出足夠翻動藍綠基本盤的人選，許淑華連任路將更平坦。

2024選舉 2024立委選舉 許淑華 蔡培慧 王惠美 謝衣鳯 馬文君 2024中彰投立委

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