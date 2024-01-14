賴坤成、劉櫂豪 再戰下任縣長？

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

劉櫂豪發表落選感言。記者古和純／翻攝

屏東縣綠營長期執政，此次立委一役綠毫無懸念再次勝出；台東綠營賴坤成與脫黨的劉櫂豪對上國民黨黃建賓，選前評估3人差距甚微，未料競選期間從未辦過任何一場記者會的黃建賓當選，跌破外界眼鏡。挑戰立委失利的賴坤成難掩落寞，支持者喊選縣長。

去年綠黨內初選，現任立委劉櫂豪敗給賴坤成，劉不甘脫黨參選，劉、賴一路纏鬥廝殺，媒體聚焦兩人，國民黨黃建賓能見度低，選戰打法又偏「佛系」，選戰過程從不主動攻擊對手，三人選情一度陷於膠著，最終靠綠營分裂及縣長饒慶鈴、議長吳秀華助攻險勝。

黃建賓說，用心走完這一段不可思議的旅程，也對「姐姐」饒慶鈴表達由衷謝意。賴坤成說，民進黨有人扯後腿，他對政治仍有理想，未來仍有很多事要做。劉櫂豪表示誠心面對挫敗。

台東縣長饒慶鈴將任期屆滿，下屆縣長選舉，劉櫂豪、賴坤成是否續戰，再次成為綠營最大變數。

屏東2席立委綠營全壘打，藍營評估長期耕耘的蘇清泉可望代表藍參選下屆屏東縣長，因2022年縣長選舉對上周春米，僅以相差萬餘票落敗，但藍營仍有隱憂，因蘇清泉與議長周典論兩人長期不合，藍營若整合成功，周春米縱有現任優勢，也不見得討到便宜。

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