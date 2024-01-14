澎湖楊曜四連霸 台東黃建賓突圍
‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長
民進黨執政26年的屏東縣，區域立委一直是綠營「囊中物」，本屆選舉北區爭取3連霸的鍾佳濱，和南區前縣長潘孟安的子弟兵徐富癸雙雙過關；澎湖縣任立委楊曜成功爭取軍公教離島加給，獲得地方認同順利四連霸；台東國民黨提名黃建賓在泛綠兩名老將分裂下，脫穎而出拿下立委。
屏北區鍾佳濱有二任屏東副縣長和兩屆立委優勢，對手國民黨年輕議員黃明賢，其父為前議長，在屏東市扎實耕耘，黃訴求「給年輕人機會」，藍營在屏東市有執政優勢，仍不敵綠營及鍾佳濱長期深耕、最終敗選。
屏南選區藍營未提名，泛綠分裂互打選情陷膠著，檯面上是徐富癸和無黨立委蘇震清的兒子蘇孟淳對決，檯面下卻是10年前縣長初選就反目的潘孟安和蘇震清較勁；徐在賴清德等大咖南下宣告「正綠」守住基本盤獲勝選。
澎湖區域立委「三腳督」，楊曜地方基層服務紮實，也起步早，加上澎縣府由民進黨掌權，氣勢更勝對手，儘管吳政杰傾急起直追、仁醫侯武忠遺孀陳慧娟也以打造澎湖長壽島爭取選民認同，都未能撼動楊曜基本盤。
台東立委部分，脫黨參選的現任立委劉櫂豪原本有機會以現任優勢，擊敗綠營提名的賴坤成，也讓黃建賓選情一度陷於膠著，但最終綠營分裂，加加上靠著縣長饒慶鈴、議長吳秀華組織基層力量，黃建賓最終拿下勝利，重新為國民黨奪回立委席次。
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