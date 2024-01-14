高雄激戰區 綠立委八仙過海

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

二○二○立委選舉民進黨在雲林以南「全壘打」，綠營在南台灣幾近奪下所有席次，激戰選區高雄順利「八仙過海」，屏東第二選區徐富癸擊敗屏東「蘇家」守住綠營基地，台南、嘉義縣市也全是綠營拿下；台東因綠營分裂，國民黨黃建賓坐收漁利勝選，國民黨攻下兩席，南台灣綠地仍難攻破。

高雄本屆立委八席全由民進黨拿下，高雄市長陳其邁操盤完成「八仙過海」，第三選區因立委劉世芳不再競選連任，第六選區則有立委趙天麟婚外情風波，都另起新局。第三選區由藍綠議員李眉蓁、李柏毅對戰，左營、楠梓選民結構藍綠各半，選前被視為一級戰區，可惜藍營仍難突破「陳其邁防線」。

民進黨執政廿六年的屏東縣卻烽火連天，尤其第二選區泛綠互打，檯面上是民進黨徐富癸和無黨蘇孟淳間的對決，檯面下則是十年縣長黨內初選就反目的幕後主帥潘孟安和蘇震清較勁，徐在黨內大咖南下宣告「正綠」守住基本盤，並獲部分地方藍營要角支持，加上猛攻蘇震清SOGO案奏效，守住這一席；第一選區鍾佳濱順利連任，屏東「綠大於藍」的選民結構未動搖。

台東立委選舉，現任立委劉櫂豪在黨內初選敗北，民進黨提名賴坤成競選，劉退黨參選，綠營分裂，台東基本盤藍大於綠，劉、賴雖都具知名度，但選舉過程不斷「網內互打」，國民黨大武鄉長黃建賓轉換跑道參選立委，選戰打法又偏「佛系」，從不主動攻擊對手，選情一度陷於膠著，綠營分裂選票未能集中，藍營則有台東縣長饒慶鈴、議長吳秀華領軍組織基層力量，讓藍營奪回失去十四年的立委席次。

台南升格以來，六席立委始終是綠營囊中物，雖然這次選舉藍白陣營不斷攻擊光電等案，綠營也有分裂危機，民進黨創黨元老魏耀乾挑戰第一選區賴惠員、綠營出身的無黨議員陳昆和挑戰南市立委二選區賴系立委郭國文，但在總統大選帶動下，民進黨六席立席全部保住。

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