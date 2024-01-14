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高雄立委席次未能破蛋 藍營：努力不夠

聯合報／ 記者卜敏正王昭月石秀華／高雄報導
國民黨智庫執行長柯志恩日前在高雄輔選時，公開宣示已在高雄置產，兌現政治承諾激勵軍心。記者王昭月／翻攝
國民黨智庫執行長柯志恩日前在高雄輔選時，公開宣示已在高雄置產，兌現政治承諾激勵軍心。記者王昭月／翻攝

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

民進黨這次立委選舉高雄再次全壘打，市長陳其邁感謝市民支持，讓民進黨8席立委全過關，未來將更謙虛傾聽民意，讓高雄成為世界高雄；國民黨高雄市黨部坦言，努力不夠、將持續改進；已在高雄蹲點的國民黨智庫執行長柯志恩，面對下屆市長之役恐怕艱辛，也是外界觀察重點。

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陳其邁昨晚在綠營當選立委黃捷、許智傑、邱志偉、賴瑞隆等人陪同下，從支持者歡呼聲中站上賴蕭配高雄競選總部的舞台上致詞，他說，真的非常感動，這一路走來優秀同志關關難過關關過，尤其李柏毅左楠區這席是最艱困選區，黃捷臨危授命，也獲市民朋友支持，順利過關。

高市議員李柏毅（右）在第三選區激戰，最終勝出。記者劉學聖／攝影
高市議員李柏毅（右）在第三選區激戰，最終勝出。記者劉學聖／攝影

他說，李昆澤非常認真做，許智傑在鳳山也面臨非常大的挑戰，但最後這些立委還是以他們的服務、表現，獲得市民共同的支持，順利連任過關。

國民黨高雄市黨部表示，面對區域立委席次沒能成功破蛋，尊重人民選擇，國民黨努力不夠，還要繼續檢討改進，才能取得人民信任與支持，國民黨在高雄依舊會扮演稱職的監督角色，為人民監督與發聲。

柯志恩前年代表藍營參選高雄市長拿下52萬餘票，不僅守住基本盤，提振藍營信心，也帶領小雞守住29席議員席次，也成為柯下屆拚市長最強戰將。

柯在本屆市長敗選後深耕高雄，更在高雄買房勤走地方，流暢口條被稱為女戰神，每次輔選站台，都激發支持者滿滿鬥志，基層視為她為高雄市長最熱人選，本屆立委選舉，柯被放進不分區立委安全名單，讓她有舞台發揮政治影響力，下屆民進黨無論誰出馬，對上柯都是硬仗。

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