竹竹苗5席立委 藍全部守住

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

國民黨侯康配總統大選落敗，但竹竹苗5席藍營全面守住，揮出漂亮全壘打。竹市鄭正鈐驚險殺出四腳督亂局連任，竹縣第一選區徐欣瑩回鍋參選順利接棒立委林為洲，苗縣二選區邱鎮軍成功從苗栗市長轉戰立委，竹縣二選區林思銘、苗縣一選區陳超明政壇老將也都如願連任，民進黨與時代力量等第三勢力挑戰者依舊全軍覆沒。

新竹市立委選舉「四腳督」，戰況緊繃，國民黨現任立委鄭正鈐最後以9萬2014票、3成5得票率險勝，勁敵民進黨林志潔雖獲府院黨資源挹注，但仍不敵泛綠的時代力量邱顯智搶票，加上無黨籍柯美蘭也收攏不少中間選民選票，林以8萬3298票、3成1得票落敗。

鄭正鈐基層實力扎根深厚，但欠債等金錢糾紛選前遭對手猛攻，投票前藍營內部評估領先在誤差範圍內，鄭最後關頭訴求爭取關埔空橋建設政績成果，還獲得市長高虹安背書相挺，成為連任關鍵之一。

新竹縣政治版圖向來藍大於綠，竹縣第一選區由回歸國民黨的徐欣瑩參選，但她曾經退黨，讓正藍支持者多有疑慮，最終在黨部主委陳見賢和縣長楊文科操盤下，藍營歸隊，對手民進黨詹紀緹各鄉鎮全敗，徐輾壓對手大贏3萬9千多票。

竹縣二選區國民黨林思銘面對時代力量主席且為現任不分區立委的王婉諭凌厲攻勢，加上地方「棄綠保黃」操作；儘管王婉諭在竹北贏過林思銘4千多票，但棄保未發酵，民進黨曾聖凱仍掌握綠營鐵票，讓林思銘在竹東本命區大贏1萬票。

苗栗縣藍軍在縣長鍾東錦揮大旗之下，一如預期揮出全壘打。第一選區民進黨康世明挑戰現任陳超明，形成「雙明」之爭，陳因案被國民黨停權，獲國民黨禮讓，以1萬9163票的差距，成功4連霸，甚至首度在8個鄉鎮全贏。第二選區邱鎮軍則以8萬9111票擊敗民進黨禮讓的無黨籍對手曾玟學7萬2749票。

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