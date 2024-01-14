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廖先翔纏鬥大勝 賴清德老家失守

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北報導
新北市第12選區國民黨候選人廖先翔（中）擊敗現任立委賴品妤，他允諾未來4年不會愧對選民期待。記者邱瑞杰／攝影
新北市第12選區國民黨候選人廖先翔（中）擊敗現任立委賴品妤，他允諾未來4年不會愧對選民期待。記者邱瑞杰／攝影

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

新北市第12（七星）選區從選戰到開票一路纏鬥，國民黨市議員廖先翔以黑馬之姿擊敗拚連任的民進黨賴品妤，廖拿9萬2489票，賴品妤獲8萬1937票，相差1萬552票，綠營丟失黨主席賴清德老家萬里選區。

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賴品妤爭取連任之役由賴清德擔任競總主委，足見對該區非贏不可企圖心。賴品妤4年前在反送中的浪頭上險勝，今年優勢不再。國民黨廖先翔善用藍營陸戰組織力量，在不利綠營的「雲豹能源」、「萬里老家」事件中得分，空戰也出色，成功阻斷賴品妤連任之路。

昨天開票過程相當刺激，一開始賴品妤領先約3千票，後來差距縮小到500票，晚間7時許，汐止區規模較大票匭陸續開出後，確定廖勝出。廖先翔說，此次選民做出了改變的選擇，他不會愧對選民期待。賴品妤出面宣布敗選時，強調她會在其他領域續為台灣努力打拚。

廖先翔父親廖正良當過新北市議員，深耕基層多年，賴品妤父親賴勁麟曾任立委，賴品妤有現任優勢及綠營執政資源，兩人對壘被視為「政二代」對決。

兩人選情第一波明顯變化在去年8月，賴勁麟任雲豹能源公司董事長引發爭議，賴品妤被套上「雲豹小公主」封號，形象受損。第二波攻防在去年11月，賴品妤結合綠營立委發動攻勢，主打廖正良莊園違建，經營停車場占用公有地，廖先翔火速拆屋止血，賴、廖在負面事件戰場幾番攻防互有得失。

2020年立委選戰，賴品妤險勝國民黨對手李永萍，黃國昌支持的時代力量賴嘉倫拿1萬3563票，今年黃國昌對昌粉喊話「一票都別投給賴品妤」，廖間接獲利。

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