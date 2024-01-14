聽新聞
test
0:00 / 0:00
黃捷力退老將 成最年輕立委
‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長
民進黨高市第六選區立委趙天麟因緋聞案棄選，民進黨改提名卅歲的高雄市議員黃捷跨區參選，以過半數得票率擊敗藍綠老將陳美雅、郭倍宏，成為二○二四大選最年輕的立委當選人。黃捷前進立院將對上「新同事」國民黨不分區立委候選人韓國瑜，各界好奇，黃捷是否再對韓國瑜「翻白眼」。
地方人士指出，黃捷年輕敢言，不僅網路活躍，更是高雄市長陳其邁愛將，但黃捷的議會出席率低、扮演「山道猴子超商妹」等言行，也曾遭地方發起「罷捷」，引發議論；不過，趙天麟棄選後，陳其邁獨排眾議挺黃捷跨區參選，雖引爆「空降」爭議，綠營基層一度反彈，但黃姿態放軟爭取各界支持。
國民黨候選人陳美雅長期在地經營，選舉期間重批綠營濫用行政資源、工讀生受黃捷不當對待；另一位對手郭倍宏是獨派大老，批評黃捷成天飆歌熱舞，但年輕的黃捷顯然更受選民青睞。
黃捷曾說將好好監督韓國瑜，兩人未來在新國會過招，將是熱門話題。
👉2024選戰最前線
▪ 2024總統立委大選開票實況！最新最快看這邊
▪ 整理包／總統選舉歷年投票率、組合一次看 最踴躍是這年！
▪ 2020 vs.2024 總統六都得票率、得票數大洗牌
▪ 2024總統大選藍綠版圖變化 看哪個縣市變天了？哪裡又鐵板一塊？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言