黃捷力退老將 成最年輕立委

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

民進黨高市第六選區立委趙天麟因緋聞案棄選，民進黨改提名卅歲的高雄市議員黃捷跨區參選，以過半數得票率擊敗藍綠老將陳美雅、郭倍宏，成為二○二四大選最年輕的立委當選人。黃捷前進立院將對上「新同事」國民黨不分區立委候選人韓國瑜，各界好奇，黃捷是否再對韓國瑜「翻白眼」。

地方人士指出，黃捷年輕敢言，不僅網路活躍，更是高雄市長陳其邁愛將，但黃捷的議會出席率低、扮演「山道猴子超商妹」等言行，也曾遭地方發起「罷捷」，引發議論；不過，趙天麟棄選後，陳其邁獨排眾議挺黃捷跨區參選，雖引爆「空降」爭議，綠營基層一度反彈，但黃姿態放軟爭取各界支持。

國民黨候選人陳美雅長期在地經營，選舉期間重批綠營濫用行政資源、工讀生受黃捷不當對待；另一位對手郭倍宏是獨派大老，批評黃捷成天飆歌熱舞，但年輕的黃捷顯然更受選民青睞。

黃捷曾說將好好監督韓國瑜，兩人未來在新國會過招，將是熱門話題。

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