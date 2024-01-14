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各黨戰神進立院 藍有「韓謝」、白有「雙黃」

聯合報／ 記者鄭媁蔡晉宇林縉明／台北報導
國民黨不分區立委當選人韓國瑜。圖／聯合報系資料照片
國民黨不分區立委當選人韓國瑜。圖／聯合報系資料照片

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

不分區立委選舉結果揭曉，藍綠白都有「話題人物」前進立法院，國民黨「最大咖」不分區立委當選人韓國瑜，可望力拚立法院龍頭、號稱「一生只監督賴清德一人」的謝龍介也進軍國會；民進黨「萬老師」郭昱晴，將從螢光幕前走入政治圈；民眾黨「雙黃」黃珊珊、黃國昌雙雙進立院，未來民眾黨是否有「兩個太陽」受關注。

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韓國瑜受邀領軍不分區，劍指立院龍頭寶座的氣勢，讓民進黨戒慎恐懼，選舉過程不得不祭出「抗韓牌」，韓回鍋最熟悉的國會，他期許不分區立委不能當啞巴，務必強力問政、為民服務，意指要將國會戰力調至極大化。

謝龍介上次台南市長選戰，小輸四萬多票，卻是台南縣市合併後國民黨得票率最高的一次。謝龍介一直是藍營不可或缺的助選戰將，擔任台南市議員期間，對賴清德市府監督力道最大，賴北上就任閣揆後，謝更喊出「一生只監督你一人」，被視為賴清德的「頭號剋星」。

郭昱晴演藝圈出身，因偶像劇麻辣鮮師中「萬老師」一角走紅，常發表評論，且毫不掩飾親綠立場。

黃珊珊被民眾黨前秘書長謝立功及國民黨視為藍白不合的主要「戰犯」，未來對「藍白合」或「綠白合」的態度備受矚目。

黃國昌過去擔任時代力量立委時勇於揭發弊案，如今重回國會，能否再現國會「戰神」美譽，受到期待。

2024選舉 2024立委選舉 韓國瑜 謝龍介 黃國昌

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