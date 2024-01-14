不雅片殺傷大…羅致政3連霸失利 淚謝家人

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

新北板橋東區民進黨立委候選人羅致政拚三連霸，學者形象、政績牌被外界看好連任，卻陸續爆出不雅片、錄音門等疑雲，讓國民黨候選人葉元之得以些微差距勝出，各界跌破眼鏡，羅昨哽咽說，家人是這段時間最辛苦的人，在他遭受打擊抹黑中傷時，是他永遠最大靠山。

羅致政上屆立委選舉，好不容易挺過摩鐵風波，此次參選強打政績牌，形塑「板橋最佳代言人」形象；不料，前陣子卻持續傳出私密不雅片疑雲，雖然他強調是中國大陸深偽介選，妻子陳亮吟也出面力挺，仍然難以消毒。

羅又持續爆出與蔡英文總統「問事音檔」及行政院前院長蘇貞昌對談錄音，羅致政雖強調是變造音檔，已送檢調，依然受影響。葉元之出馬挑戰，空戰能量強，也爭取到民眾黨支持，除藍營基本盤，也搶攻中間選票，一消一長，羅致政連任夢碎。

羅致政與葉元之開票呈現拉鋸，最接近時相距不到五十票，直到最後被葉元之票數超越，羅競總氣氛低迷，昨晚九時許羅致政先手寫毛筆字「銘謝賜票」，隨後陳亮吟母親上台向支持者鞠躬道歉，台下支持者不斷高喊「加油！」

羅致政說，過去八年擔任板橋立委，是他政治生涯最大的榮耀，里長後援會志工及所有競選團隊、市議員等人站在他旁邊支持，隊伍越走越長，即使連任，未來他也不會離開板橋。

葉元之昨表示，這場選戰不容易，對手最後幾天到處塞黑函說他不認真，但他實際上積極問政、服務、建設、為鄉親打抱不平，最後贏得勝利，板橋八年都是綠委，很開心能拿回藍委席次。

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