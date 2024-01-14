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新系重傷 北流、中流立委落馬

聯合報／ 記者陳秋雲邱書昱陳俊智劉柏均邱瑞杰林麗玉／連線報導
新北市第十二選區立委民進黨候選人賴品妤（右一）競選連任失利，安慰失落的支持者。記者邱瑞杰／攝影
新北市第十二選區立委民進黨候選人賴品妤（右一）競選連任失利，安慰失落的支持者。記者邱瑞杰／攝影

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

隸屬新潮流系的民進黨總統候選人賴清德當選，新系看似首度坐上大位，但新系立委候選人從台中以北都有人落馬，南流雖然穩住陣腳，但中流、北流影響甚鉅，也讓非綠陣營打出「新潮流不倒、台灣不會好」的口號持續發酵。

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台北市信義、南松山選區國民黨候選人徐巧芯擊敗民進黨新系議員許淑華，坐擁全國高知名度的徐巧芯，這場選戰不斷主攻新潮流，甚至喊出「新潮流贏了，巨大魔物就會長驅直入」，以空戰帶陸戰，成為打擊新系的領頭羊。

徐巧芯說，這場選戰她面對的不是一個人，而是整個新潮流，尤其許多區域候選人都得面對新系，甚至處於五五波態勢，因此她有責任要站出來，拉抬團結，當選第一天就要開始追問賴清德高端合約，目標是四年後將賴換下。

新北七星選區昨晚開票一路纏鬥，國民黨市議員廖先翔以黑馬之姿擊敗拚連任的民進黨賴品妤，綠營丟失黨主席賴清德老家萬里選區。

賴品妤連任之役由賴清德擔任競總主委，足見對該區非贏不可企圖心，但藍營一路狂打賴品妤父親賴勁麟的「雲豹能源」和新潮流系關係密不可分，賴揮之不去「負爸爸」標籤，讓廖先翔成功阻斷賴品妤連任之路。

桃園兩席民進黨新系立委均落馬，第一選區立委鄭運鵬挑戰市長失利，已對立委選舉敲響警鐘，雖然擅長空戰，但難洗脫「地方看不到人」形象，昨開票就一路輸給國民黨議員牛煦庭。

民進黨內部原本預估桃園至少能保住第二選區立委黃世杰，但國民黨對手涂權吉猛攻ＳＲＦ電廠議題，地方傳出黃「選前才跟民眾站在一起」聲音，加上拒絕辯論，導致遭涂權吉破防，黃世杰、鄭運鵬都常擔任民進黨立法院黨團幹部，重創綠營國會布局。

民進黨籍立委張廖萬堅在選民結構「藍大於綠」的中四選區（西屯、南屯），連任二屆立委，但本屆「下架新潮流」成非綠選民共識，且國民黨籍廖偉翔雖是新人，在選前釋出高端錄音檔，也成壓垮張廖最後一根稻草。

至於親賴的台北市內湖、南港湖區立委高嘉瑜，雖然有賴清德選前頻頻助陣，但賴沒有勸退基進黨候選人吳欣岱，造成泛綠分裂，國民黨候選人李彥秀漁翁得利。李當選後激動落淚，也向賴喊話，要思考如何丟出組閣權，讓未來整體國家運作更好。

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